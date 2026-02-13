Ένας Σλοβάκος φυγάς, ο οποίος καταζητούνταν από τις ιταλικές αρχές για 16 χρόνια, συνελήφθη αυτή την εβδομάδα όταν επιχείρησε να παρακολουθήσει αγώνα της εθνικής του ομάδας χόκεϊ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παρουσία του στη διοργάνωση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς οι αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Ο 44χρονος, για τον οποίο είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης πριν από 16 χρόνια, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης και έτσι χάλασαν τα σχέδιά του να παρακολουθήσει τον εναρκτήριο αγώνα χόκεϊ επί πάγου ανδρών της Σλοβακίας εναντίον της Φινλανδίας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση η αστυνομία. Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι ο άνδρας, που δεν κατονομάζεται, καταζητούνταν για μια σειρά κλοπών σε καταστήματα που φέρεται να διέπραξε το 2010. Αφού έκανε check-in σε έναν ξενώνα στα περίχωρα του Μιλάνου, οι αρχές τον εντόπισαν και τον οδήγησαν στη φυλακή. Ο φανατικός του χόκεϊ αναμένεται να εκτίσει 11 μήνες και επτά ημέρες φυλάκιση για τις κλοπές.

Η ανδρική ομάδα χόκεϊ της Σλοβακίας -χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο Πεκίνο το 2022- νίκησε τη Φινλανδία με 4-1 στο Santagiulia Arena του Μιλάνου. Θα αντιμετωπίσει την Ιταλία την Παρασκευή και τη Σουηδία το Σάββατο. Η Σλοβακία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω από τη Σουηδία, η οποία νίκησε την Ιταλία με 5-2 την Τετάρτη.

