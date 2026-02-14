Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν ύστερα από πλήγμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική, το οποίο, σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέφερε ναρκωτικά.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ ότι το σκάφος βομβαρδίστηκε χθες, Παρασκευή, καθώς φερόταν να συμμετείχε σε διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.

«Στις 13 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή SOUTHCOM Στρατηγού Φράνσις Λ. Ντόνοβαν, η Κοινή Ομάδα Δράσης Southern Spear πραγματοποίησε μια θανατηφόρα κινητική επίθεση σε ένα σκάφος που λειτουργούσε από Ορισμένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών. Τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας. Δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ», αναφέρει στην ανάρτηση του το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική.

On Feb. 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/y50Pbtexfi — U.S. Southern Command (@Southcom) February 14, 2026

Τουλάχιστον 131 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα 38 πλήγματα που είχαν στο στόχαστρο πλεούμενα στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε αμερικανική εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον σκαφών που κατά την Ουάσιγκτον φέρονται να ενέχονταν στη διακίνηση ναρκωτικών, κατά τις ανακοινώσεις του στρατού των ΗΠΑ.

Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτή αμφισβητείται.

