Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε αλυσιδωτές συγκρούσεις που ενεπλάκησαν περισσότερα από 30 οχήματα, ανάμεσά τους και έξι νταλίκες, σε διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο στο Κολοράντο.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ισχυροί άνεμοι σήκωσαν τεράστιες ποσότητες σκόνης και χώματος, δημιουργώντας συνθήκες «brown out», φαινόμενο που σχεδόν μηδενίζει την ορατότητα. Η σκόνη σκέπασε τμήμα του Διαπολιτειακού Αυτοκινητόδρομου 25, περίπου τρία χιλιόμετρα νότια της πόλης Πουέμπλο.

«Η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική», δήλωσε ο επικεφαλής Πολιτειακής Αστυνομίας του Κολοράντο, Μπράιαν Λάιονς, περιγράφοντας τις χαοτικές συνθήκες που επικρατούσαν στον δρόμο.

Συνολικά 29 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις αρχές, τροχαία σημειώθηκαν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου.

Τα ακριβή αίτια των συγκρούσεων παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έλλειψη ορατότητας αποτελεί βασικό παράγοντα, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται και άλλες συνθήκες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα.

Την ίδια ώρα, το ανατολικό τμήμα του Κολοράντο πλήττεται από σφοδρούς ανέμους, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και την έντονη ξηρασία έχουν αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Ντένβερ, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή.

