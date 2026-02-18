Σε μια νέα, κρίσιμη αποκάλυψη προχώρησε ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και «ενδεχομένως ορισμένοι Ευρωπαίοι» βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα νέο έγγραφο-συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ. Η κίνηση αυτή φαίνεται να στοχεύει στην ευρύτερη αρχιτεκτονική ασφαλείας, την ώρα που Ουκρανία και Ρωσία βρίσκονται «κοντά» σε ένα πρωτόκολλο για τον μηχανισμό επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός. Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε πως οι ΗΠΑ θα έχουν ηγετικό ρόλο στον έλεγχο της εκεχειρίας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ενεργή εμπλοκή Ευρωπαίων εκπροσώπων.

Παρά τις προπαρασκευαστικές αυτές κινήσεις και την ανακοίνωση ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών θα διεξαχθεί στην Ελβετία, ο Ζελένσκι εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την τρέχουσα πορεία των επαφών. Στο νυχτερινό του διάγγελμα ξεκαθάρισε πως, αν και οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συζήτησαν σε βάθος ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα «ευαίσθητα πολιτικά θέματα» και οι αναγκαίοι συμβιβασμοί δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί επαρκώς. «Ως σήμερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

As of today, we cannot say that the outcome of the meetings in Geneva is sufficient. The military representatives discussed certain issues seriously and substantively. However, sensitive political matters, issues of possible compromises, and the necessary meeting of leaders have… pic.twitter.com/wctJOAMsxe February 18, 2026

Η τοποθέτηση του Ζελένσκι αναδεικνύει ένα διπλό ταμπλό στις διαπραγματεύσεις: από τη μία πλευρά υπάρχει πρόοδος σε επίπεδο εγγυήσεων και μηχανισμών με τη συμμετοχή της Δύσης και του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη παραμένει το πολιτικό αδιέξοδο στις απευθείας συνομιλίες με τη Μόσχα.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν την Τετάρτη στη Γενεύη, υπό τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν το σημείο «κλειδί» για την προσέγγιση στο έγγραφο επιτήρησης της εκεχειρίας. Αναφερόμενος σε έναν πόλεμο που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του, ο Ουκρανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η πρόοδος στα πολιτικά ζητήματα είναι πιο αργή, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι ηγέτες των δύο χωρών να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη για την επίλυση της κυριαρχίας επί των εδαφών.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε χαρακτηριστικά πως «μπορούμε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το εδαφικό ζήτημα σε επίπεδο ηγετών», καθιστώντας σαφές ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες έχουν φτάσει στα όριά τους. Με τη δήλωση αυτή, ο Ζελένσκι ουσιαστικά προκρίνει μια απευθείας αναμέτρηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τα ακανθώδη ζητήματα της ουκρανικής επικράτειας, θεωρώντας πως μόνο μια συνάντηση κορυφής μπορεί να οδηγήσει σε οριστικούς συμβιβασμούς.

ertnews.gr