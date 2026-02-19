Ενώπιον ενόρκων στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες για τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τον σχεδιασμό του Instagram και τις συνέπειές του στην ψυχική υγεία των ανηλίκων, κατέθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό για εκατοντάδες αντίστοιχες αγωγές, με πολλές οικογένειες να καταγγέλλουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά τους για οικονομικό όφελος.

Ο Ζούκερμπεργκ, κατά την κατάθεσή του, υποστήριξε ότι η εταιρεία του έχει αναλάβει «λογικές και υπεύθυνες» πρωτοβουλίες για την προστασία των νέων χρηστών, ενώ κατέδειξε ότι «το υπάρχον σώμα επιστημονικών δεδομένων» δεν αποδεικνύει ότι τα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων.

A man handed Mark Zuckerberg a stack of papers and said “you’ve been served with a summons and complaint” while the billionaire Meta CEO entered an LA courthouse.



Zuckerberg was appearing for a case alleging his social media platforms deliberately addict and harm children. pic.twitter.com/XuLouR00e5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 18, 2026

Η κατηγορία της Kaley

Απέναντί του βρέθηκε η 20χρονη «Kaley», η οποία κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι σχεδίασαν πλατφόρμες με εθιστικά χαρακτηριστικά, τα οποία την προσέλκυσαν στην χρήση τους σε πολύ μικρή ηλικία και, όπως υποστηρίζει, επηρέασαν αρνητικά την ψυχική της υγεία. Η ίδια, που από το 2014 ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το Instagram στα 9 της χρόνια, ήταν παρούσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, αν και λόγω κοινωνικού άγχους δεν αναμένεται να παρίσταται σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας.

Συγκέντρωση γονέων έξω από το δικαστήριο

Η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές εβδομάδες, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με γονείς να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστήριο και να καταγγέλλουν την εκμετάλλευση των παιδιών τους από τις εταιρείες κοινωνικών δικτύων για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τους γονείς, οι πλατφόρμες αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρές ψυχικές βλάβες στα παιδιά τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται ακόμα και με θανάτους.

Αποκαλυπτικά εσωτερικά έγγραφα της Meta

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της δίκης ήταν η παρουσίαση ενός εσωτερικού εγγράφου της Meta από το 2015, το οποίο αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες του Instagram ήταν κάτω των 13 ετών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% των παιδιών 10-12 ετών στις ΗΠΑ. Η Kaley, μάλιστα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα πολύ πριν από την ηλικία των 13, όταν και έπρεπε να εγγραφεί σύμφωνα με την πολιτική της Meta.

Instagram και ανήλικοι χρήστες

Η υπόθεση αυτή έρχεται λίγα χρόνια μετά την απόφαση της Meta να απαιτήσει από τους χρήστες να δηλώνουν την ηλικία τους κατά την εγγραφή τους στο Instagram, κάτι που, όπως επισημαίνουν οι ενάγοντες, ήταν καθυστερημένο και δεν απέτρεψε την είσοδο ανηλίκων στην πλατφόρμα νωρίτερα. Παράλληλα, η εφαρμογή Instagram συνεχίζει να καταγράφει σημαντικά ποσοστά χρηστών κάτω των 13 ετών, παρά την πολιτική περιορισμού.

iefimerida.gr