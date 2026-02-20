Επτά άνθρωποι, Κινέζοι τουρίστες σύμφωνα με ορισμένες πηγές, σκοτώθηκαν την Παρασκευή (20/02) στη λίμνη Βαϊκάλη της Σιβηρίας, όταν το όχημά τους έπεσε στα παγωμένα νερά.

Όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές υπηρεσίες διάσωσης, το όχημα «που μετέφερε τουρίστες έπεσε σε ρωγμή του πάγου πλάτους 3 μέτρων» στη Βαϊκάλη, δήλωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🚨BREAKING: Seven bodies found after a tour bus carrying 8 Chinese tourists plunges into frozen Lake Baikal, Siberia, when ice broke.

One tourist survived. Rescue divers are at the 18m-deep site. A criminal case opened. pic.twitter.com/OzuHkRhFe1 February 20, 2026

«Οι διασώστες πραγματοποίησαν έρευνα με υποβρύχια κάμερα. Εντοπίστηκαν τα πτώματα επτά ανθρώπων», διευκρίνισε η ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία το βάθος της λίμνης σε αυτό το σημείο είναι 18 μέτρα.

➡️ Ônibus com turistas chineses cai em lago congelado da Sibéria; sete pessoas morreram



Sete corpos foram encontrados no Lago Baikal, na Sibéria, depois que um ônibus com oito turistas chineses caiu na água quando o gelo se rompeu ao atravessar o lago congelado. O caso aconteceu… pic.twitter.com/wmVuOTG5wl February 20, 2026

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, δήλωσε ότι ήταν «ξένοι τουρίστες» και ότι «το γενικό προξενείο της ΛΔΚ (Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας) στο Ιρκούτσκ ενημερώθηκε» για το περιστατικό, χωρίς να δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι.

Δήλωσε επίσης ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας άνθρωπος διασώθηκε.

Η Βαϊκάλη, η βαθύτερη και μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στον κόσμο, είναι ένα από τα γνωστότερα τοπόσημα της Ρωσίας και αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό της Σιβηρίας, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των Κινέζων τουριστών τον χειμώνα.

Στη διάρκεια μιας σύντομης χειμερινής περιόδου και ανάλογα με τις συνθήκες, ορισμένοι δρόμοι ανοίγουν για κάποια οχήματα πάνω στον πάγο. Η οδήγηση έξω από τα όρια αυτών των προσωρινών δρόμων απαγορεύεται αυστηρά.

Σύμφωνα με τον Κομπζέφ, οι δρόμοι αυτοί δεν είναι ανοικτοί αυτή τη στιγμή. Έχει επίσης ξεκινήσει ποινική έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

ΑΠΕ-ΜΠΕ