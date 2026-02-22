Η Manjit Sangha, 56 ετών, πέρασε 32 εβδομάδες στο νοσοκομείο και υπέστη έξι καρδιακές ανακοπές, όταν μια σοβαρή σηψαιμία εξελίχθηκε ραγδαία, αναγκάζοντας τους γιατρούς να προχωρήσουν σε τετραπλό ακρωτηριασμό, με αποτέλεσμα να χάσει όλα της τα άκρα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η λοίμωξη ενδέχεται να προκλήθηκε από γλείψιμο του σκύλου της σε μικρή πληγή, ένα σενάριο που, αν και σπάνιο, έχει καταγραφεί σε διεθνή ιατρική βιβλιογραφία.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω την εμπειρία. Η απώλεια των χεριών και των ποδιών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα είναι κάτι πολύ σοβαρό», δήλωσε η ίδια στο BBC. «Είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να το παίρνει κανείς αψήφιστα».

Η γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία ένα απόγευμα Κυριακής και βρέθηκε αναίσθητη το επόμενο πρωί, με τα πόδια κρύα, τα χείλη μπλε και δυσκολία στην αναπνοή. Ο σύζυγός της, Kam Sangha, 60 ετών, περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας: «Το μυαλό μου ήταν σε πανικό. Πώς μπορεί κάτι να συμβεί σε λιγότερο από 24 ώρες;».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στη μονάδα εντατικής θεραπείας του New Cross Hospital στο Wolverhampton της Βρετανίας, η καρδιά της σταμάτησε έξι φορές. Η σήψη προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά σε μόλυνση και επιτίθεται στους ιστούς και τα όργανα του ίδιου του σώματος. Στη Βρετανία, περίπου 50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο λόγω σήψης, σύμφωνα με το UK Sepsis Trust.

Οι γιατροί πιστεύουν ότι η σήψη της πιθανότατα προκλήθηκε από κάτι τόσο αθώο όσο ένα γλείψιμο του σκύλου της σε μια μικρή πληγή.

Καθώς η κατάσταση της επιδεινώθηκε, η Manjit υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών κάτω από τα γόνατα, αλλά και των δύο χεριών, ενώ χρειάστηκε να αφαιρεθεί και η σπλήνας της, αντιμετωπίζοντας παράλληλα πνευμονία και χολολιθίαση.

Ο σύζυγός της, εργαζόμενος στη διανομή προϊόντων, έχει μείνει εκτός δουλειάς για επτά μήνες, στηρίζοντας τη γυναίκα του, την οποία περιγράφει ως «απίστευτα δυνατή». «Κάθε μέρα μας απέδειξε ότι μπορούσε να τα καταφέρει», προσθέτει.

Το ζευγάρι, που γιόρτασε την 37η επέτειο γάμου του μέσα στο νοσοκομείο, έχει ξεκινήσει καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για προηγμένα προσθετικά μέλη και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της σήψης. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρώσει πάνω από 27.000 λίρες μέσω GoFundMe και δράσεων στο Screwfix.

Η Manjit, πρώην φαρμακοποιός, δηλώνει αποφασισμένη να περπατήσει ξανά και να επιστρέψει στη δουλειά της: «Έχω καθίσει αρκετά στο κρεβάτι και στην καρέκλα. Τώρα ήρθε η ώρα να περπατήσω».

protothema.gr