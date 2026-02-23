Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστός ως «Ελ Μέντσο» και ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG), σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης στο κρατίδιο Χαλίσκο του Μεξικού, όπως ανακοίνωσαν την Κυριακή οι μεξικανικές Αρχές. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από τις ΗΠΑ προς την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σεϊνμπάουμ για ενίσχυση της καταστολής των καρτέλ και προκάλεσε εκτεταμένα επεισόδια βίας σε πολλές πολιτείες της χώρας.

Το υπουργείο Άμυνας του Μεξικού ανέφερε ότι ο 59χρονος πρώην αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε ανταλλαγή πυρών με τον στρατό στο Χαλίσκο και υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς την Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι αμερικανικές αρχές παρείχαν «πρόσθετες πληροφορίες» στις μεξικανικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό του.

Συνολικά, στην επιχείρηση σκοτώθηκαν επτά μέλη του καρτέλ, τραυματίστηκαν τρεις στρατιώτες, συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη του CJNG και κατασχέθηκαν βαριά όπλα, μεταξύ των οποίων εκτοξευτήρες ρουκετών ικανοί να καταρρίπτουν αεροσκάφη και να καταστρέφουν θωρακισμένα οχήματα.

De cruzar la frotnera como indocumentado a ser el criminal más buscado en México. ¿Quién fue Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho"? pic.twitter.com/tOz9r5FJSm — El Heraldo de México (@heraldodemexico) February 22, 2026

Κύμα βίας σε έξι πολιτείες

Η επιχείρηση προκάλεσε άμεσες και βίαιες αντιδράσεις. Ένοπλοι πυρπόλησαν οχήματα, απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους και έστησαν οδοφράγματα σε τουλάχιστον έξι πολιτείες, κυρίως στα βόρεια και δυτικά της χώρας. Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλεγόμενα αυτοκίνητα και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στους δρόμους του Χαλίσκο.

🚨 Fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', líder del cártel Jalisco ‘Nueva Generación’, confirmaron fuentes federales a 'La Jornada' , lo que derivó en los 'narcobloqueos' en #Jalisco, #Michoacán, #Colima y #Guanajuato.



Más información 👉… pic.twitter.com/l2ZtlDKZps February 22, 2026

🔴 Bloqueos y quema de vehículos se registraron este domingo es distintas zonas de Guadalajara, Jalisco, ante la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del CJNG, uno de los cárteles más poderosos en el mundo.



📸 #FOTOS: Miguel García García | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/NzQVmHjEAR — El Universal (@El_Universal_Mx) February 22, 2026

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Χαλίσκο, Πάμπλο Λέμους Ναβάρο, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη.

▶️ Gabinete de Seguridad informa que, con corte a las 14:00 horas, se reportan 21 bloqueos carreteros activos, mientras que cinco ya fueron desactivados, en el estado de #Jalisco



📺 La información en #MILENIONoticias pic.twitter.com/4TYeRY492w — Milenio (@Milenio) February 22, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό προέτρεψε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο.

Video viral del operativo de las fuerzas armadas de Mexico a la búsqueda y caza del líder del CJNG Nemesio Oceguera alias el Mencho. pic.twitter.com/4YuhB1cqA2 — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Γκουαδαλαχάρα, όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί κοντά στις εγκαταστάσεις και εκκενώθηκαν τερματικοί σταθμοί. Αναστάτωση σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Βαγιάρτα.

BREAKING:



Panic at Guadalajara International Airport in Jalisco after a CJNG Cartel attack on the airport in response to the founder and long-time leader of the cartel “El Mencho” having been killed in an army operation a few hours ago. pic.twitter.com/xV8XJfkhKJ — Visegrád 24 (@visegrad24) February 22, 2026

Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, United Airlines και American Airlines ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις τους προς το Πουέρτο Βαγιάρτα και την Γκουαδαλαχάρα.

Footage shows a large fire near Guadalajara International Airport, reportedly caused by a CJNG (Jalisco New Generation Cartel) roadblock. pic.twitter.com/qcjgVhKLha — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

🚨BREAKING: Puerto Vallarta has ERUPTED into full-scale cartel violence following the reported killing of El Mencho, kingpin of the Jalisco New Generation Cartel (CJNG), by Mexican forces today.



Roads blocked with burning vehicles, car bombings reported, thick smoke over the… pic.twitter.com/G51fJ2W2eu — Walter Curt (@wcdispatch) February 22, 2026

Reporte de Villa corona, Jalisco. pic.twitter.com/gSGgTIXJTn — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) February 22, 2026

🚒Narcobloqueos se registran en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes tras operativos de fuerzas de seguridad.



En Jalisco, un operativo federal en Tapalpa detonó enfrentamientos e incendios de vehículos en distintos puntos, incluida la Zona… pic.twitter.com/N8gJ4GriRd — RutaElectoralmx (@RutaElectoralmx) February 22, 2026

🚨 BREAKING: Attacks breakout throughout Puerto Vallarta, Jalisco after the Mexican military killed Nemesio Oseguera Cervantes, aka “El Mencho,” the leader of the Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) pic.twitter.com/qpSqdrCOU3 — Ian Miles Cheong (@ianmiles) February 22, 2026

Πιέσεις των ΗΠΑ και διεθνείς αντιδράσεις

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς την κυβέρνηση της Κλαούντια Σεϊνμπάουμ για εντατικοποίηση της καταστολής των διακινητών ναρκωτικών, με την Ουάσινγκτον να απειλεί με άμεση παρέμβαση στο Μεξικό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λάνταου, χαρακτήρισε τον θάνατο του Οσεγκέρα «σημαντική εξέλιξη» για τις ΗΠΑ, το Μεξικό και ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Ο θάνατός του θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τα καρτέλ που ευθύνονται για τη διακίνηση κοκαΐνης και φεντανύλης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων προς τις ΗΠΑ, ωστόσο αναλυτές προειδοποιούν για νέα έξαρση βίας.

«Θα υπάρξει απίστευτα πολλή βία», δήλωσε η ειδική στο διεθνές οργανωμένο έγκλημα Βάντα Φελμπάμπ-Μπράουν, συγκρίνοντας την υπόθεση με εκείνες του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν και του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα του καρτέλ Σιναλόα.

▶️ Abaten a ‘El Mencho’: ¿Quién era? ¿Qué representa su ausencia para el CJNG? ¿Dónde fue el operativo?



📺 Todo lo que se sabe sobre su muerte en #MILENIONoticias pic.twitter.com/4akZsXDbIq — Milenio (@Milenio) February 22, 2026

Από την επαρχία Μιτσοακάν στην κορυφή του CJNG

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα γεννήθηκε το 1966 σε φτωχό χωριό της πολιτείας Μιτσοακάν. Ως παιδί εργαζόταν στα χωράφια και αργότερα μετανάστευσε στις ΗΠΑ, όπου, σύμφωνα με εισαγγελείς, ενεπλάκη σε εμπόριο ηρωίνης. Συνελήφθη, εξέτισε ποινή φυλάκισης και απελάθηκε στο Μεξικό.

Mexican authorities say Nemesio Oseguera Cervantes, head of the Jalisco New Generation Cartel, was killed in a security operation. pic.twitter.com/Lt1Q4Jm7WV — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 22, 2026

Αρχικά εντάχθηκε στην αστυνομία και στη συνέχεια στο καρτέλ Μιλένιο, συνεργαζόμενο με το καρτέλ Σιναλόα, αναλαμβάνοντας ρόλο «σικάριο». Μετά την αποτυχία του να ηγηθεί του Μιλένιο, ίδρυσε το CJNG, κηρύσσοντας πόλεμο στο Σιναλόα.

🔴 Fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo de seguridad. #ElMencho #CJNG pic.twitter.com/5XxOVl4uby — Paola Rojas (@PaolaRojas) February 22, 2026

Το CJNG, που πήρε το όνομά του από το Χαλίσκο, εξελίχθηκε σε διεθνή εγκληματική επιχείρηση, ανταγωνιζόμενο το καρτέλ Σιναλόα, του οποίου ηγείτο ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, σήμερα κρατούμενος σε αμερικανικές φυλακές.

BREAKING: The Mexican city of Puerto Vallarta remains under heavy attack by the Jalisco New Generation Cartel, following confirmation of the elimination of its leader, Nemesio Oseguera Cervantes, better known as "El Mencho," by the army. pic.twitter.com/QkVi0wTOS2 — 𝑫𝑹𝑬𝒁𝒁𝒀 (@IamDrezzy_1) February 22, 2026

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτιμά ότι το CJNG «δρα σε όλο σχεδόν το Μεξικό» και εμπλέκεται, πέραν της διακίνησης ναρκωτικών, σε εκβιασμούς, διακίνηση ανθρώπων, κλοπές πετρελαίου και μεταλλευμάτων και εμπόριο όπλων.

Επιρροή, πολιτικές διασυνδέσεις και κοινωνική βάση

Σύμφωνα με τον ειδικό του Πανεπιστημίου Κολούμπια Εντγκάρντο Μπουσκάγλια, «το CJNG ήταν από τους μεγαλύτερους αγοραστές πολιτικών και πολιτικών εκστρατειών, γεγονός που του χάρισε μια τεράστια κοινωνική βάση». Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, διανεμήθηκαν δέματα τροφίμων με το λογότυπο του καρτέλ σε πολίτες, γεγονός που, όπως σχολίασε ο Μπουσκάγλια, έκανε πολλούς να το θεωρούν «σε σύγκριση με τη μεξικανική κυβέρνηση, τη λιγότερο κακή επιλογή».

Ο συγγραφέας Χοσέ Ρεβέλες περιέγραψε τον «Ελ Μέντσο» ως «βίαιο εκ φύσης» και υπενθύμισε την επίθεση της 20ής Ιουνίου 2020 κατά του νυν ομοσπονδιακού υπουργού Δημόσιας Ασφάλειας Ομάρ Γκαρσία Αρφούτς, όταν ήταν αρχηγός της αστυνομίας της πρωτεύουσας. Ο Αρφούτς τραυματίστηκε και τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών δύο σωματοφύλακές του.

🔴 De policía a capo: Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, se convirtió en el líder del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. pic.twitter.com/0xQ7z2vYW8 — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 22, 2026

Για χρόνια, ο Οσεγκέρα απέφευγε τη δημοσιότητα. Στη λίστα καταζητούμενων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εμφανίζεται με γωνιώδες πρόσωπο, καλοχτενισμένα μαλλιά και λεπτό μουστάκι, ενώ σε παλαιότερη αφίσα της DEA του 1989 απεικονίζεται με κατσαρά μαλλιά και πιο τραχιά χαρακτηριστικά. Οι αμερικανικές αρχές είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του με αμοιβή άνω των 15 εκατ. δολαρίων.

Última Hora: Fuentes federales indican que el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", habría sido abatido por fuerzas federales en Jalisco.



La DEA ofrecía 15 millones de dólares por su captura. pic.twitter.com/RIV7zkibcO — Entorno.Mexico (@EntornoMexico_) February 22, 2026

Βαρύ αποτύπωμα βίας

Από το 2006, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 450.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μεξικό και περισσότεροι από 100.000 αγνοούνται σε επεισόδια βίας που συνδέονται με τα καρτέλ. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση υψηλού συναγερμού, επιχειρώντας να αποτρέψουν περαιτέρω αποσταθεροποίηση.

Φωτογραφία: Reuters

Φωτογραφία: Reuters

Φωτογραφία: Reuters

Φωτογραφία: Reuters

protothema.gr