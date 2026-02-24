Έντονη φημολογία αναπτύχθηκε τις τελευταίες ώρες στα social media, σχετικά με την ερωμένη του «Ελ Μέντσο», η οποία φέρεται να «έδωσε» στις Αρχές τον ναρκέμπορο.

Σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν και έγιναν παγκόσμιο trend, πρόκειται για μια γνωστή Μεξικανή influencer και μοντέλο του OnlyFans, τη Μαρία Χουλίσα, με φωτογραφίες που διακινήθηκαν, να τη δείχνουν – θεωρητικά – παρέα με τον Νεμέσιο Οσεγκέρα, λίγες ώρες πριν σκοτωθεί στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Η Μεξικανή influencer διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς που τη συνδέουν με τον ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), κάνοντας λόγο για επεξεργασμένες φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Ποια είναι η Μαρία Χουλίσα

Η Μαρία Χουλίσα, καταγόμενη από τη Σονόρα στο βόρειο Μεξικό, είναι προσωπικότητα των social media, με παρουσία κυρίως σε Instagram, όπου διατηρεί λογαριασμό με περιεχόμενο που αφορά μόδα, μόντελινγκ, ταξίδια και lifestyle. Παράλληλα, διαθέτει συνδρομητική βάση και σε πλατφόρμες περιεχομένου ενηλίκων, όπως το OnlyFans.

Μέχρι πρόσφατα, η δημόσια εικόνα της περιοριζόταν σε συνεργασίες με μάρκες προϊόντων, εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και προσωπικές αναρτήσεις. Το όνομά της δεν είχε συνδεθεί σε καμία επίσημη πηγή με οργανωμένο έγκλημα ή δίκτυα καρτέλ. Αυτό άλλαξε όταν μία viral ανάρτηση υποστήριξε ότι ήταν το τελευταίο πρόσωπο που εθεάθη μαζί με τον «El Mencho» πριν από τον θάνατό του.

Πώς ξεκίνησαν οι φήμες

Στις 24 Φεβρουαρίου, λογαριασμός στο X δημοσίευσε μια φωτογραφία που την παρουσίαζε ως «την τελευταία εικόνα» του «Ελ Μέντσο». Στην εικόνα εμφανιζόταν ένας άνδρας που προσομοίαζε τον ναρκέμπορο δίπλα σε μία γυναίκα σε περιβάλλον νυχτερινού κέντρου, με τον ισχυρισμό ότι η γυναίκα ήταν η Μαρία Χουλίσα και ότι είχε ενημερώσει τις αρχές για το κρησφύγετό του.

Η ανάρτηση αναπαράχθηκε μαζικά, συγκεντρώνοντας χιλιάδες κοινοποιήσεις και σχόλια μέσα σε λίγες ώρες. Ακολούθησαν επιπλέον εικόνες, μεταξύ των οποίων φωτογραφία γυναίκας με ρούχα που έφεραν το σήμα του CJNG.

Καμία μεξικανική ή αμερικανική αρχή δεν έχει επιβεβαιώσει την ταυτότητα της γυναίκας που φέρεται να παρείχε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καρτέλ. Οι επίσημες ανακοινώσεις κάνουν λόγο μόνο για πληροφορίες από «ανώνυμη ρομαντική σύντροφο», χωρίς να κατονομάζεται οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η δημόσια διάψευση

Η Μαρία Χουλίσα αντέδρασε μέσω social media, διαψεύδοντας κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Τόνισε ότι οι αναρτήσεις που την εμφανίζουν να έχει δώσει πληροφορίες στις αρχές είναι «απολύτως ψευδείς» και κάλεσε τους ακολούθους της να αναφέρουν σελίδες στο Facebook που διακινούν, όπως υποστήριξε, κατασκευασμένες ιστορίες.

«Διαδίδεται μια πληροφορία ότι υποτίθεται ότι έχω δημοσιεύσει ιστορίες για το τι συνέβη στο Μεξικό. Θέλω να διευκρινίσω ότι όλα αυτά είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΨΕΥΔΗ! Είμαι άτομο που δεν του αρέσουν τα προβλήματα, δεν μου αρέσει να μπλέκω με κανέναν και θέλω να απολαμβάνω το πάρτι με ηρεμία. Σας παρακαλώ, αν δείτε δημοσιεύσεις όπως τις παρακάτω, να τις αναφέρετε!» έγραψε η Χουλίσα στο Instagram.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα που κυκλοφορούν έχουν υποστεί ψηφιακή αλλοίωση ή έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να παρουσιαστεί ψευδώς ως συνδεδεμένη με τον «Ελ Μέντσο». Μεξικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ίδια χαρακτήρισε το υλικό «παραποιημένο και παραπλανητικό».

