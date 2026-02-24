Σφοδρή επίθεση, κλιμακώνοντας τη ρητορική του, εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας την Ουκρανία και τις μυστικές υπηρεσίες της Δύσης ότι τορπιλίζουν την ειρηνευτική διαδικασία.

Μιλώντας στην υπηρεσία ασφαλείας FSB, τη διάδοχο υπηρεσία της σοβιετικής KGB, με κατηγορηματικό ύφος, ανήμερα της επετείου της συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος απείλησε το Κίεβο και τους συμμάχους του ότι «θα το μετανιώσουν», καθώς είναι «τόσο αποφασισμένοι να νικήσουν τη Ρωσία» που «μας ωθούν στα άκρα».

Παράλληλα, ο Πούτιν υποστήριξε πως οι αντίπαλοι της Ρωσίας κατανοούν πιθανόν ποια θα μπορούσε να είναι η κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της με τη χρήση ενός «πυρηνικού στοιχείου»., προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν δίστασε επίσης να ισχυριστεί ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των «τρομοκρατικών επιθέσεων» εναντίον της Ρωσίας, αποδίδοντας την πλειονότητά τους στις ουκρανικές και τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Υπογράμμισε μάλιστα ότι το Κίεβο ότι στρέφεται σε τέτοιες ασύμμετρες επιθέσεις επειδή δεν μπορεί να νικήσει τον ρωσικό στρατό στο πεδίο της μάχης.

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα εναντίον της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει το σφυροκόπημα πόλεων, τις δολιοφθορές υποδομών και τις απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», είπε ενώπιον στελεχών της FSB, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους

«Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, οτιδήποτε. Θα πιέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίο βαθμό και τότε θα το μετανιώσουν», υπογράμμισε.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως επιτεθεί εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων και λιμανιών κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Μόσχα την κατηγορεί για μια σειρά δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Ο Πούτιν, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ανέφερε πως ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Στη συνέχεια, αφού έκανε λόγο για πιθανή ουκρανική απειλή εναντίον ρωσικών ενεργειακών αγωγών, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο για κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, κατηγόρησε το Κίεβο ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ εστίασε στη ζωτικής σημασίας ενίσχυση της άμυνας των ενεργειακών υποδομών, των αγωγών, κι άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων εν μέσω, όπως είπε, αυξημένων απειλών.

Διέταξε έτσι την υπηρεσία ασφαλείας FSB να εντείνει την προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών της χώρας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, διεξάγονται με τη βοήθεια υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης.

Ο Πούτιν εξέδωσε, δε, κι ένα διάταγμα με στόχο «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών και των σημείων δημοσίων συναθροίσεων, να παρασχεθεί η μέγιστη κάλυψη των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

Καταλήγοντας, ζήτησε αυξημένη προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της διασφάλισης του ψηφιακού χώρου.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR εξέφρασε, νωίτερα, ανησυχία σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία. Η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει κάποια απόδειξη.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Είπε επίσης πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.

Προειδοποίηση για τους κινδύνους μιας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά την κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά «κατάφωρο ψέμα».

«Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

