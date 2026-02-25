Τραγικό θάνατο βρήκε τουρίστας στη Βραζιλία, όταν έπεσε από ύψος περίπου 40 μέτρων σε καταρράκτη, την ώρα που επιχειρούσε να τραβήξει φωτογραφία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η τραγωδία με θύμα τον Κάιο Λιμπέρο Μπατιστέλα, που εργαζόταν ως λογιστής, σημειώθηκε στην πολιτεία Παρανά στις 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Μπατιστέλα στεκόταν στην κορυφή του καταρράκτη Rio Sao Jorge όταν πλησίασε στην άκρη για να τραβήξει μια φωτογραφία και έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος περίπου 40 μέτρων.

Κατά τις ίδιες αναφορές, τον Μπατιστέλα προσπάθησε να πιάσει από τα ρούχα ένα άτομο που ήταν μαζί του χωρίς όμως αποτέλεσμα ενώ, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το άτομο αυτό παραλίγο να βρεθεί επίσης στο κενό.

Όπως εξήγησαν οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του Μπατιστέλα, ο καταρράκτης στον οποίο σημειώθηκε η τραγωδία είναι δύσκολα προσβάσιμος.

