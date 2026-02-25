Το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία σχεδιάζει να εισέλθει σε ιρανικό έδαφος σε περίπτωση ενδεχόμενης επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα «παραπληροφόρηση».

Σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι οι σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» και κάλεσε το κοινό να μην δίνει βάση σε μη επιβεβαιωμένες αναφορές.

Τα δημοσιεύματα ακολούθησαν ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού οργανισμού Bloomberg, στο οποίο γινόταν λόγος για εσωτερικές συζητήσεις στην Άγκυρα σχετικά με πιθανά σενάρια ασφαλείας σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, εξεταζόταν και το ενδεχόμενο δημιουργίας ζώνης ασφαλείας εντός ιρανικού εδάφους για την αποτροπή ενδεχόμενων μαζικών μεταναστευτικών ροών.

Η τουρκική προεδρία ανέφερε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στα σύνορα αποτελούν συνήθεις πρακτικές ασφάλειας και δεν συνδέονται με σχέδιο στρατιωτικής επιχείρησης στο εξωτερικό.

