Την πρόθεσή του να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία το ταχύτερο δυνατόν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική εποικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολόντιμιρ Ζελένσκι.

Η ημίωρη συνομιλία Τραμπ-Ζελένσκι, η πρώτη μετά τη συνάντησή τους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός στα τέλη Ιανουαρίου, χαρακτηρίστηκε «πολύ φιλική και θετική» από πηγές που επικαλείται το Axios. Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη στήριξη των ΗΠΑ και φέρεται να δήλωσε ότι μόνο εκείνος μπορεί να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, να σταματήσει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ο πόλεμος να λήξει εντός του έτους, με τον Τραμπ να απαντά ότι η σύγκρουση «διαρκεί υπερβολικά πολύ» και ότι θα ήθελε να τερματιστεί ακόμη και μέσα σε έναν μήνα.

Στο τραπέζι τριμερής σύνοδος κορυφής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερούς συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Ο Τραμπ φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί για τη διοργάνωσή της, εφόσον υπάρξει περαιτέρω πρόοδος στον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών πλευρών.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την παραμονή της νέας συνάντησης στη Γενεύη μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων. Στις επαφές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ από ουκρανικής πλευράς επικεφαλής είναι ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, ενδέχεται να μεταβεί επίσης στη Γενεύη για χωριστές επαφές με Αμερικανούς διαπραγματευτές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τη Μόσχα.

Διαπραγματεύσεις με «αγκάθι» τα εδάφη

Από τις αρχές του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Axios, έχει σημειωθεί πρόοδος στο στρατιωτικό σκέλος – ιδίως όσον αφορά στους μηχανισμούς επιτήρησης μιας πιθανής κατάπαυσης του πυρός-, ωστόσο το πολιτικό μέρος παραμένει στάσιμο.

Βασικό σημείο τριβής αποτελεί ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Η Ρωσία επιμένει ότι το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, ενώ η ουκρανική πλευρά απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι δυσκολίες δεν είναι πλέον στρατιωτικής φύσης αλλά πολιτικής βούλησης. Παράλληλα, έκανε λόγο για ρωσικές πιέσεις, απορρίπτοντας ισχυρισμούς της Μόσχας περί ουκρανικών επιδιώξεων για απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει συμφωνία ειρήνης έως το καλοκαίρι, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την προθυμία των ΗΠΑ να παράσχουν σημαντικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένει βαθύ, με το εδαφικό ζήτημα να αποτελεί τον βασικό σκόπελο για τον τερματισμό του πολέμου που εισήλθε ήδη στο πέμπτο έτος του.

