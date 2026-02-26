Παγιδευμένα σε μία τρύπα, που άνοιξε σε δρόμο στη Νεμπράσκα, βρέθηκαν δύο αυτοκίνητα την Τρίτη.

Όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά, με τους οδηγούς να καταφέρνουν να βγουν μόνοι τους από τα οχήματα, ενώ δεν υπήρξε αναφορά για κάποιον τραυματισμό.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως, απομάκρυναν τα αυτοκίνητα και έκλεισαν και τα δύο ρεύματα του δρόμου. Παράλληλα, εργάτης ανέφερε στο First Alert 6 ότι λόγω της πτώσης των οχημάτων έσπασε ένας κεντρικός αγωγός νερού.

WATCH: University of Nebraska-Omaha Public Safety security cameras show the moment two vehicles fell into a sinkhole on Tuesday — and how the drivers were able to get out.



Details: https://t.co/BI8L0WKoUN pic.twitter.com/PAX1Nb3xnX — First Alert 6 (@WOWT6News) February 25, 2026

Προειδοποίηση για πιθανή επέκταση της καθίζησης -Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ημέρες

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός για αρκετές ημέρες, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να κυκλοφορούν με ασφάλεια οι οδηγοί.

Παράλληλα, υπήρξε προειδοποίηση για πιθανή επέκταση της καθίζησης του δρόμου.

iefimerida.gr