Στην αντεπίθεση πέρασε η οικογένεια του Στίβεν Χόκινγκ μετά τη δημοσίευση φωτογραφίας του εκλιπόντος Βρετανού θεωρητικού φυσικού, που περιλαμβανόταν στην τελευταία παρτίδα εγγράφων της υπόθεσης Έπσταϊν.

Στο επίμαχο ενσταντανέ ο Χόκινγκ διακρίνεται να χαμογελά καθισμένος σε ξαπλώστρα και πλαισιωμένος από δύο γυναίκες με μαγιό που κρατούν κοκτέιλ στα χέρια.

Εκπρόσωπος της οικογένειάς του ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για τα άτομα που τον φρόντιζαν επί χρόνια, τον συνόδευαν και τον υποστήριζαν σε 24ωρη βάση καθώς έπασχε από τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Το ταξίδι του 2006 και το συνέδριο στις Παρθένες Νήσους

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν το 2006, κατά τη διάρκεια επιστημονικού συμποσίου στο ξενοδοχείο The Ritz-Carlton, St. Thomas, στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους. Το συνέδριο, με θέμα «Confronting Gravity», χρηματοδοτήθηκε από τον Epstein και συγκέντρωσε 21 επιστήμονες.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χόκινγκ εκφώνησε ομιλία για την Κβαντική Κοσμολογία, ενώ οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν και το ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν, το Little Saint James, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

Ο Στίβεν Χόκινγκ συμμετείχε το 2006 στο συνέδριο με τίτλο «Confronting Gravity», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τον Έπσταϊν / Φωτογραφία: Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ.

Σε άλλη φωτογραφία ο Χόκινγκ εμφανίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο βαθυσκάφος, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει το αναπηρικό του αμαξίδιο.

Η απάντηση της οικογένειας του Χόκινγκ

Η οικογένεια του κορυφαίου φυσικού υπογράμμισε ότι ο Χόκινγκ υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες του 20ού αιώνα και ο μακροβιότερος επιζών της νόσου του κινητικού νευρώνα (ALS), που τον καθιστούσε πλήρως εξαρτημένο από αναπνευστήρα, συνθεσάιζερ φωνής, αναπηρικό αμαξίδιο και συνεχή ιατρική φροντίδα.

Στη φωτογραφία αυτή ο ο Χόκινγκ εμφανίζεται σε ειδικά διαμορφωμένο βαθυσκάφος, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει το αναπηρικό του αμαξίδιο.

«Οποιοσδήποτε υπαινιγμός περί ανάρμοστης συμπεριφοράς είναι εσφαλμένος και εντελώς αβάσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της οικογένειας Χόκινγκ.

Σημειώνεται ότι στις φωτογραφίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν εμφανίζονται μαζί ο Χόκινγκ και ο Έπσταϊν, ενώ δεν αποσαφηνίζεται η ακριβής φύση της σχέσης τους.

Emails και ισχυρισμοί για τον Χόκινγκ

Το όνομα του Χόκινγκ περιλαμβάνεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να του έχει αποδοθεί οποιαδήποτε κατηγορία.

Αγνωστες πτυχές της ζωής του Στίβεν Χόκινγκ: Ηταν πάντα αργοπορημένος, έπαιρνε 80 βιταμίνες την ημέρα και είχε μια πλούσια ερωτική ζωή

Σε email του 2015 ο Έπσταϊν φέρεται να επικοινωνεί με τη συνεργάτιδά του, Γκισλέιν Μάξγουελ, αναφερόμενος σε τρόπους διάψευσης ισχυρισμών που είχαν διατυπωθεί από τη «σκλάβα του σεξ» του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή, Βιρτζίνια Τζιούφρε. Σε εκείνη την αλληλογραφία γίνεται αναφορά και σε ανυπόστατη κατηγορία περί συμμετοχής του Χόκινγκ σε όργιο με ανήλικες κοπέλες – ισχυρισμός που δεν έχει τεκμηριωθεί και δεν συνοδεύτηκε ποτέ από κατηγορία εις βάρος του.

Η συγκεκριμένη αλληλογραφία ήρθε στο φως στο πλαίσιο αγωγής που είχε καταθέσει η Τζιούφρε κατά της Μάξγουελ. Η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά, ενώ η Μάξγουελ καταδικάστηκε αργότερα για τη συμμετοχή της στο κύκλωμα του Έπσταϊν.

Το ευρύτερο πλαίσιο της υπόθεσης

Ο Έπσταϊν συνελήφθη το 2019 για σεξουαλικά εγκλήματα και βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη Νέα Υόρκη τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Ήδη από το 2006 είχε κατηγορηθεί για υπόθεση πορνείας, με την υπόθεσή του να προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις λόγω των διασυνδέσεών του με ισχυρά πρόσωπα.

Παρά την επανεμφάνιση του ονόματος του Στίβεν Χόκινγκ στα αρχεία, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να τον συνδέει με παράνομη δραστηριότητα, ενώ η παρουσία του στα έγγραφα δεν συνιστά ένδειξη ενοχής.

