Από τη στιγμή που άνοιξε ο φάκελος της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν και άρχισαν να έρχονται στο φως λεπτομέρειες για τη δράση του καταδικασμένου χρηματιστή για σεξουαλικά εγκλήματα, κατέστη σαφές ότι πρόκειται για μια υπόθεση με βάθος και προεκτάσεις, που δεν μπορεί –ούτε πρέπει– να κλείσει εύκολα ή γρήγορα.

Επί δεκαετίες, ο πρώην ισχυρός άνδρας του χρηματοοικονομικού τομέα, κατάφερνε να περνάει κάτω από το… ραντάρ για τα εγκλήματά του, χάρη στις ισχυρές διασυνδέσεις του και σε ένα κύκλωμα που είχε φτιάξει ώστε να λειτουργεί υπέρ του.

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την The Telegraph να προχωράει σε μια ακόμα σοκαριστική αποκάλυψη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, δεκάδες μυστικές αποθήκες, προκειμένου να κρύβει υλικό από τα εγκλήματά του. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο καταδικασμένος παιδόφιλος, αποθήκευε σε αυτές τις μονάδες γυμνές φωτογραφίες των θυμάτων του, πορνοπεριοδικά, υπολογιστές, βιντεοκασέτες και DVD με έφηβες, σκληρούς δίσκους, σημειωματάρια με διευθύνσεις, αλλά και εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες.

Video tapes and sex manuals among contents of Epstein's secret storage locker

Ο Έπσταϊν έδωσε χιλιάδες δολάρια για περίπου 16 χρόνια για αυτές τις αποθήκες, ενώ το 2005 φέρεται να πλήρωσε μια εταιρεία ιδιωτικών ντετέκτιβ προκειμένου να μεταφέρουν σε μια από αυτές ενοχοποιητικά αντικείμενα από το σπίτι του στη Φλόριντα πριν την επιδρομή των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με την The Telegraph, ο Έπσταϊν άρχισε να χρησιμοποιεί τις αποθήκες το 2003, ενώ οι πληρωμές κράτησαν έως το 2019, όταν και έβαλε τέλος στη ζωή του στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.

Έπσταϊν, Τραμπ και συγκάλυψη;

Πριν από μια ημέρα, πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση (σ.σ. το υπουργείο Δικαιοσύνης) απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένα από αυτά αφορούσαν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνηση, στη σύγχρονη ιστορία» κατήγγειλαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Απαιτούμε απαντήσεις», πρόσθεσαν στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

EXCLUSIVE: An NPR investigation finds the public database of Epstein files is missing dozens of pages related to sexual abuse accusations against President Trump.



Other documents that mention Trump have been taken down (and some restored).

Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι μια έμπιστη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Έπσταϊν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ, αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.

