«Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη θανάσιμο πλήγμα», σχολίασε με ανάρτησή του στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραελ Κατς, αναφερόμενος στον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο τύραννος Χαμενεΐ εξουδετερώθηκε στην εναρκτήρια επίθεση της επιχείρησης “Βρυχώμενος Λέων”, μαζί με άλλα ανώτερα στελέχη στο προπύργιο του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε επίσης ο Κατς σε ανακοίνωσή του.



«Όποιος εργάστηκε για να καταστρέψει το Ισραήλ καταστράφηκε. Αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο άξονας του κακού υπέστη ένα συντριπτικό πλήγμα» τόνισε.

skai.gr