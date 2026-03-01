Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η ηγεσία του Ιράν μετά από κοινή επιχείρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση ήταν άρτια οργανωμένη και βασίστηκε σε λεπτομερή στοιχεία υψηλής αξιοπιστίας. Με χρήση 30 βομβών, στόχος ήταν η καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, καθώς καταστράφηκε συγκρότημα όπου βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και στενοί του συνεργάτες και μέλη της οικογένειάς του.

Μεταξύ των ανώτατων αξιωματικών που φέρονται να έχασαν τη ζωή τους συγκαταλέγονται:

Abdolrahim Mousavi , αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και στη στρατηγική άμυνα της χώρας.

, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και στη στρατηγική άμυνα της χώρας. Mohammad Pakpour, διοικητής του Islamic Revolutionary Guard Corps, με καθοριστικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

Η επιχείρηση, που φέρεται να πραγματοποιήθηκε με πληροφορίες υψηλής ακρίβειας, έπληξε στόχους στην πρωτεύουσα του Ιράν, ενώ εμπλέκονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, δύο χώρες που διατηρούν έντονες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις με την Τεχεράνη.



Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Συνδεόταν με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

BREAKING: Iran's state TV has confirmed the killings of four senior military figures in US/Israeli strikes on Saturday:



1. Abdolrahim Mousavi: Chief of Staff of the Armed Forces



2. Mohammad Pakpour: Head of the IRGC



3. Aziz Nasirzadeh: Defence Minister



4. Ali Shamkhani:… pic.twitter.com/ZlMd1ACnTD March 1, 2026

Ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

