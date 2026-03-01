Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι «θα αντιμετωπίσει την επίθεση» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, η οποία κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της σιιτικής λιβανέζικης οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ.

«Θα εκπληρώσουμε το καθήκον μας αντιμετωπίζοντας την επίθεση», διαβεβαίωσε ο Κάσεμ, προσθέτοντας: «όποιες κι αν είναι οι θυσίες, δεν θα εγκαταλείψουμε (…) το πεδίο της αντίστασης». Η Χεζμπολάχ δεν έχει επέμβει από την έναρξη χθες των πληγμάτων των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν

Σήμερα το απόγευμα οργανώνει συγκέντρωση στο προπύργιό της στα νότια προάστια της Βηρυτού «σε ένδειξη υποστήριξης» προς το Ιράν, ενώ έχει καλέσει τα τεμένη να απαγγείλουν το Κοράνι και να οργανώσουν τελετές μνήμης για τον Χαμενεΐ.

Ο Κάσεμ, που διαδέχθηκε τον Χασάν Νασράλα ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2024, σημείωσε στην ανακοίνωσή του ότι η δολοφονία του Χαμενεΐ και πολλών άλλων Ιρανών αξιωματούχων αντιπροσωπεύει «το αποκορύφωμα του εγκλήματος». Οι ηγέτες του Λιβάνου ανησυχούν για τυχόν εμπλοκή της Χεζμπολάχ στη σύρραξη. Η σιιτική οργάνωση δεν επενέβη στον πόλεμο που ξέσπασε τον Ιούνιο του 2025 μετά την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε σε ανακοίνωσή του «παράνομα» τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, εκτιμώντας ότι αποκαλύπτουν «τη γκανγκστερική φύση» της Ουάσινγκτον, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο KCNA.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν «συνιστούν μια εντελώς παράνομη πράξη επίθεσης και αποτελούν την πιο ειδεχθή μορφή παραβίασης της κυριαρχίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

protothema.gr