Εκατοντάδες ακόμη πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, παρατείνοντας την αναταραχή στις παγκόσμιες αεροπορικές μεταφορές που προκάλεσε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να έχουν ήδη αποκλειστεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον «Guardian», μετοχές των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν υπό πίεση μετά από ημέρες αναστάτωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ ενδέχεται να διαρκέσει άλλες τέσσερις εβδομάδες.

Τα μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι -του πιο πολυσύχναστου διεθνούς αεροδρομίου στον κόσμο- έκλεισαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εν μέσω της πιο σοβαρής κρίσης στον τομέα των αερομεταφορών από τότε που η πανδημία Covid-19 παρέλυσε τον κλάδο.

Οι πτήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, διαταράσσοντας μέχρι στιγμής χιλιάδες δρομολόγια, καθώς οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες συνέχισαν να αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους.

Ακυρώθηκαν περισσότερες από 7.000 πτήσεις σε 3 ημέρες

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, είχαν ήδη ακυρωθεί 1.239 πτήσεις. Οι αεροπορικές εταιρείες Emirates Airlines, με έδρα το Ντουμπάι, Etihad Airways, με έδρα το Αμπού Ντάμπι, και Qatar Airways, με έδρα τη Ντόχα, ακύρωσαν συνολικά εκατοντάδες πτήσεις.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Η Air India ακύρωσε πτήσεις την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ προς μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware, σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή.

«Για τους ταξιδιώτες, δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε ο Χένρι Χάρτεβελντ, αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας και πρόεδρος της Atmosphere Research Group. «Πρέπει να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς αυτές οι επιθέσεις εξελίσσονται και ελπίζουμε να τελειώσουν».

Άδειος ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μέση Ανατολή

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ήταν ακόμα σχεδόν άδειος τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ο αντίκτυπος επεκτάθηκε πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες να έχουν αποκλειστεί από το Μπαλί μέχρι τη Φρανκφούρτη.

Μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν:

Η Emirates Airlines, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, η οποία ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τις 3 μ.μ. ώρα ΗΑΕ.

Η Etihad Airways, η οποία ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Αμπού Ντάμπι μέχρι τις 2 μ.μ. ώρα ΗΑΕ τη Δευτέρα.

Η Qatar Airways, η οποία ανέστειλε τις πτήσεις λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Έκλεισαν αεροδρόμια

Καθώς η σύγκρουση επεκτάθηκε στο Λίβανο -με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, μετά την εκτόξευση ρουκετών από την Χεζμπολάχ, που είναι σύμμαχος του Ιράν, προς το Ισραήλ- μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παρέμεινε κλειστό. Σημαντικά αεροδρόμια, όπως το Αμπού Ντάμπι στα ΗΑΕ και η Ντόχα στο Κατάρ, έκλεισαν ή υπέστησαν σοβαρούς περιορισμούς.

Το πλήρωμα και οι πιλότοι είναι πλέον διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, γεγονός που περιπλέκει τη διαδικασία επανέναρξης των πτήσεων όταν ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Ενώ πολλοί επιβάτες δυσκολεύονταν να βρουν πληροφορίες για την κατάσταση των προγραμματισμένων ταξιδιών τους, συγκεντρώνονταν σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά αεροδρόμια του κόσμου εν μέσω εκτεταμένων καθυστερήσεων και ακυρώσεων, οι υπερπλούσιοι βρήκαν μια εναλλακτική διαδρομή για να φύγουν από τη Μέση Ανατολή.

«Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη πραγματική επιλογή για όσους θέλουν να φύγουν από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ameerh Naran, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μεσιτείας ιδιωτικών τζετ Vimana Private, εκτιμώντας το κόστος των ιδιωτικών τζετ από το Ριάντ προς την Ευρώπη σε έως και 350.000 δολάρια.

Η περιοχή και οι αεροπορικές εταιρείες της έχουν συνηθίσει τις διαταραχές στις μετακινήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά μια τόσο παρατεταμένη κλείσιμο των ουρανών -πάνω από 24 ώρες- και το κλείσιμο και των τριών μεγάλων κόμβων διαμετακόμισης του Κόλπου είναι άνευ προηγουμένου, σύμφωνα με αναλυτές.

Ακυρώσεις πτήσεων και στην Κύπρο -Κλειστό το αεροδρόμιο της Πάφου

Παράλληλα, αλυσιδωτές είναι οι ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή.

Συνολικά 60 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου ακυρώθηκαν σήμερα λόγω της κατάστασης στην περιοχή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν και τα χτυπήματα σε άλλες χώρες από το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από την Hermes Airports, οι 42 πτήσεις αφορούν τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα 21 αφίξεις και 21 αναχωρήσεις. Οι 18 πτήσεις αφορούν την Πάφο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες Philenews, ενώ εκκενώνεται το αεροδρόμιο της Πάφου και βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.

Υποχώρησαν των μετοχών -Αύξηση του πετρελαίου

Ο Κόλπος είναι επίσης ένας σημαντικός κόμβος για τις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, γεγονός που ασκεί περαιτέρω πίεση στις εμπορικές οδούς, πέραν των διαταραχών στη θάλασσα.

Οι μετοχές της Japan Airlines έπεσαν 5,6%, της Singapore Airlines 4,5%, της Qantas Airlines 5,4% και της Cathay Pacific 2,9%, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερες τιμές πετρελαίου, μετά την άνοδο του Brent κατά 13% στα 80 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια.

«Για όλους, ο κύριος αντίκτυπος θα προέλθει από τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες προφανώς θα σημειώσουν άνοδο», δήλωσε ο σύμβουλος αεροπορικών μεταφορών Bertrand Grabowski.

Ορισμένες πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν έχουν αλλάξει πορεία, προκειμένου να αποφευχθεί ο κλειστός ή περιορισμένος εναέριος χώρος. Οι διαδρομές πτήσεων πάνω από το Ιράν και το Ιράκ έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τότε που ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο και των δύο χωρών.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου της Μέσης Ανατολής περιορίζει πλέον τις αεροπορικές εταιρείες σε στενότερους διαδρόμους, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν προσθέτουν έναν επιπλέον κίνδυνο, σημείωσε ο Ian Petchenik, διευθυντής επικοινωνίας της Flightradar24. «Ο κίνδυνος παρατεταμένης διακοπής είναι το κύριο μέλημα από την άποψη της εμπορικής αεροπορίας», δήλωσε.

