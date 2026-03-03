Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε τη συνδρομή της Κύπρου για την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών που ενδέχεται να επιδιώξουν την απομάκρυνσή τους από χώρες της Μέσης Ανατολής, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, το αμερικανικό αίτημα αφορά αποκλειστικά ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος έβγαλε από το αδιέξοδο την αμερικανική υπερδύναμη όταν είχε ανάγκη να απεγκλωβίσει υπηκόους της από τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον ζήτησε να στείλει Αμερικανούς πεζοναύτες για να βοηθήσουν στην ασφάλεια του ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα δημιουργηθεί.

Από πλευράς ΚΔ, σε σχόλιό του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς για το αν αναμένονται στην Κύπρο, Αμερικανοί στρατιώτες, είπε πως, «αυτό το οποίο εάν προκύψει στη βάση αιτημάτων που λαμβάνονται, είναι οι διευκολύνσεις για τον επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων κρατών, όπως συνέβη και το καλοκαίρι, με τις ΗΠΑ».

Επικαλούνται σοβαρούς κινδύνους οι ΗΠΑ

Η Κύπρος βοήθησε πολλές φορές στην εκκένωση Παλαιστινίων και Λιβανέζων που είχαν βρεθεί σε κίνδυνο λόγω των πολέμων που ξεκινούσε το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την επίθεση της τρομοκρατικής Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 εναντίον του Ισραήλ, πάλι χρησιμοποιήθηκε η Κύπρος για την μεταφορά δυτικών, ιδιαίτερα Αμερικανών, πολιτών εκτός του Εβραϊκού Κράτους.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq March 2, 2026

Όπως είναι ήδη γνωστό, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απηύθυνε σύσταση στους Αμερικανούς πολίτες σε σχεδόν όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, να «φύγουν τώρα» από την περιοχή, χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα.

Επικαλείται τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους, εν μέσω του πολέμου που διεξάγουν ο αμερικανικός και ο ισραηλινός στρατός εναντίον του Ιράν από το Σάββατο.

Η οδηγία, δημοσιοποιήθηκε από την βοηθό υπουργό Εξωτερικών Μόρα Ναμντάρ μέσω X, και αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

hellasjournal.com