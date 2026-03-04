Το απόγευμα της Τρίτης (3/3) η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Βερόνα της Ιταλίας χρειάστηκε να επέμβει για να διασώσει μια λύκαινα που είχε παγιδευτεί κάτω από τη γέφυρα του τεχνητού καναλιού Giuliari.

Η λύκαινα, δεν κατάφερε να αναρριχηθεί και βρήκε καταφύγιο κάτω από μία μεταλλική γέφυρα που βρίσκεται στο κανάλι.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από δύο ομάδες πυροσβεστών, με μία από αυτές να είναι εξειδικευμένη για διασώσεις σε υδάτινα περιβάλλοντα.

Οι Αρχές νάρκωσαν το ζώο και στη συνέχεια το ασφάλισαν με σκοινιά και δίχτυα και το έβγαλαν στη στεριά, όπου εξετάστηκε από κτηνιάτρους.

Έπειτα, παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία για φροντίδα και φύλαξη μέχρι να είναι έτοιμη να επιστρέψει στη φύση.

Δείτε βίντεο από το διάσωση του ζώου: