Μαζί με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Γαλλία και την Βρετανία, ναυτική μονάδα θα στείλει και η Ολλανδία στην Ανατολική Μεσόγειο, για την προστασία της Κύπρου από τις επιθέσεις των ιρανικών drones. Το Άμστερνταμ, έχει αποφασίσει τον κατάπλου της φρεγάτας αεράμυνας και διοίκησης «HNLMS Evertsen» (F805) για την παροχή υποστήριξης στην ομάδα κρούσης του γαλλικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle».

Σύμφωνα με ολλανδικά ΜΜΕ, χθες Τετάρτη, στην ολλανδική Κάτω Βουλή (Tweede Kamer) εξετάστηκε επιστολή των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας, Τομ Μπέρεντσεν και Ντιλάν Γεσιλγκόζ, στην οποία σημειωνόταν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, εξετάζει την σκοπιμότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης αυτής της ανάπτυξης.

Η «HNLMS Evertsen» πλέει επί του παρόντος μαζί με το «Charles de Gaulle», το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Βαλτική Θάλασσα μέχρι πρόσφατα. Ολλανδοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η φρεγάτα είναι ικανή να υπερασπιστεί έναν πλήρη σχηματισμό στόλου και μεταφέρει περίπου 200 άτομα, συμπεριλαμβανομένων του διοικητικού προσωπικού. Η «HNLMS Evertsen» είναι η τέταρτη και τελευταία φρεγάτα της κλάσης «De Zeven Provinciën» του Ολλανδικού Βασιλικού Ναυτικού και θεωρείται η πιο σύγχρονη φρεγάτα του ολλανδικού ναυτικού. Έχει εκτόπισμα 6.050 τόνων και μήκος 144,24 μέτρα και τέθηκε σε υπηρεσία τον Ιούνιο του 2005.

Η φρεγάτα «HNLMS Evertsen» είναι εξοπλισμένη με προηγμένα συστήματα αεροπορικής και ναυτικής άμυνας, καθώς και με το αμερικανικό σύστημα Aegis για τον έλεγχο και τη διαχείριση της μάχης. Διαθέτει 48 κελιά κάθετης εκτόξευσης (VLS Mk 41) για πυραύλους SM-2 και ESSM και είναι εξοπλισμένη με αντιπλοϊκούς πυραύλους Harpoon. Επιπλέον, φέρει πυροβόλο 127mm για ναυτικές επιθέσεις και πυροβόλα 25mm για κοντινές επιθέσεις και άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έθνη, τα οποία αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στην Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις στην Ευρώπη με μακροχρόνια παράδοση στη ναυτοσύνη. Μάλιστα πρώτα η Ελλάδα, και μετέπειτα η Γαλλία, η Βρετανία, η Ισπανία και η Ολλανδία, διέθεσαν προς υπεράσπιση της περιοχής μας, τις ναυαρχίδες αλλά και τα πιο σύγχρονα πλωτά τους μέσα.