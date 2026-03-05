Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump, σε συνέντευξή του την Πέμπτη στο Axios, υποστήριξε ότι θεωρεί αναγκαία τη δική του προσωπική εμπλοκή στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως –όπως ανέφερε– είχε πράξει και στην Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ εξέφρασε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο διαδοχής από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος θεωρείται επικρατέστερος για τη θέση. Όπως δήλωσε, μια τέτοια εξέλιξη «θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και πάλι σε πόλεμο σε πέντε χρόνια», εφόσον συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές με εκείνες του πατέρα του.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θέλει να εμπλακεί προσωπικά ώστε να προκύψει ηγέτης που, όπως είπε, θα φέρει «αρμονία και ειρήνη» στο Ιράν, απορρίπτοντας την προοπτική διαδοχής μέσα από το υπάρχον καθεστωτικό σύστημα.

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».

«Ο Χέρτζογκ θα έπρεπε να δώσει σήμερα χάρη στον Νετανιάχου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Channel 12 ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα πρέπει να δώσει σήμερα χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Δεν θέλω τίποτα να ενοχλεί τον Μπίμπι εκτός από τον πόλεμο με το Ιράν» διευκρίνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι μιλάει με τον Χέρτζογκ για το ζήτημα χάριτος στον Νετανιάχου εδώ και έναν χρόνο: «Μου υποσχέθηκε πέντε φορές ότι θα έδινε χάρη στον Μπίμπι, του είπα ότι δεν θα τον συναντούσα, αν δεν έδινε χάρη στον Νετανιάχου».

