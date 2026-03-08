Οι συγκρούσεις συνεχίζονται για ένατη ημέρα στη Μέση Ανατολή, με χτυπήματα τόσο από το Ισραήλ αλλά και από το Ιράν και τις συνεργαζόμενες με αυτό οργανώσεις.

Παράλληλα με τα εκατέρωθεν πλήγματα, ιρανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η Συνέλευση των Ειδικών έχει καταλήξει στο όνομα του διαδόχου του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Καπνός σε κεντρικό σημείο του Τελ Αβίβ, στις 8 Μαρτίου 2026 / AP

Νωρίς το απόγευμα διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι καπνοί έγιναν ορατοί πάνω από το Τελ Αβίβ.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ιατρικών υπηρεσιών δήλωσαν σε ξεχωριστή ενημέρωση ότι περιθάλπουν τρία άτομα «τραυματισμένα από θραύσματα» μετά από «πυροβολισμούς προς» το Ισραήλ. Δεν διευκρίνισαν σε ποιο μέρος της χώρας.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας της χώρας δήλωσε ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν σταλεί στο νοσοκομείο από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι IDF γνωστοποίησαν ότι δύο ακόμα Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ, στον νότιο Λίβανο.

"Une épaisse colonne de fumée noire"



➡️ Le ciel noirci à Téhéran après les frappes israélo-américaines sur des dépôts pétroliers pic.twitter.com/zioZwRajn5 — BFM (@BFMTV) March 8, 2026

Μαύρος ο ουρανός στην Τεχεράνη

Στην πλευρά του Ιράν, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, μετά το χτύπημα σε τέσσερις δεξαμενές πετρελαίου που έγινε μέσα στη νύχτα. Ιρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για τέσσερις νεκρούς από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Πλάνα δείχνουν τον ουρανό της Τεχεράνης να είναι σκεπάζεται από ένα μαύρο πέπλο καπνού. Οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους για τοξικό καπνό και πιθανή «όξινη βροχή» από τις εγκαταστάσεις καύσης καυσίμων.

Οι Financial Times γράφουν εκατομμύρια κάτοικοι αντιμετωπίζουν επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση, εκρήξεις σε διάφορα σημεία της πόλης ενώ πλέον αρχίζουν να παρατηρούνται και κλειστά πρατήρια καυσίμων περιστασιακές εκρήξεις σε ορισμένες περιοχές.

Γύρω στις 17:30 ώρα Κύπρου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα χτυπημάτων προς την Τεχεράνη.

Η σπάνια δήλωση του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Από την άλλη, οι ιρανικές επιθέσεις το βράδυ του Σαββάτου στο Ντουμπάι, με τον θάνατο ενός άνδρα οδηγού από θραύσματα πυραύλου που αναχαιτίστηκαν, έχουν προκαλέσει την οργή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μάλιστα, σε μια σπάνια δήλωσή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, τόνισε πως η χώρα του βρίσκεται σε καιρό πολέμου, ωστόσο είναι καλά και λέει στους εχθρούς της ότι δεν είναι εύκολη λεία, στα πρώτα δημόσια σχόλιά του αφότου το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον της γείτονός του στον Κόλπο εν μέσω αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

«Τα ΗΑΕ έχουν χοντρό δέρμα και πικρή σάρκα – δεν είμαστε εύκολη λεία», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν. «Θα επιτελέσουμε το καθήκον μας προς τη χώρα μας, το λαό μας και τους κατοίκους μας, οι οποίοι είναι επίσης μέρος της οικογένειάς μας», πρόσθεσε.

H οργή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: Έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμυνθούμε

Παράλληλα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τονίζουν ότι «ενεργούν σε αυτοάμυνα απέναντι στη βίαιη και αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα».

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει ότι το Ιράν έχει εξαπολύσει περισσότερα από 1.400 drones εναντίον των ΗΑΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες αμάχων.

Όπως επισημαίνεται, αυτό παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και αποτελεί «προσβολή της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των ΗΑΕ».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η χώρα «δεν επιδιώκει να εμπλακεί σε καμία σύγκρουση ή κλιμάκωση», ωστόσο «επιβεβαιώνει το πλήρες δικαίωμά της να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας και της εθνικής της ασφάλειας», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

