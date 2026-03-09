Σοκ έχει προκαλέσει στην Μεγάλη Βρετανία ο θάνατος μιας 15χρονης ποδοσφαιρίστριας που κατέρρευσε κατά την διάρκεια αγώνα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το BBC πρόκειται για την Αμέλια Άπλιν, της Ακαδημίας Oxford United η οποία, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον της Fulham στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου στο Horspath το απόγευμα του Σαββάτου.

It is with immense sadness that we announce the passing of 15-year-old Academy player, Amelia Aplin.



Amelia collapsed during a Girls’ Academy game against Fulham at the Club’s Training Centre in Horspath yesterday afternoon.



March 8, 2026

Παρά την άμεση κινητοποίηση των ιατρών καθώς και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Η Fulham FC Women δήλωσε ότι ο σύλλογος είναι «σοκαρισμένος και λυπημένος» για αυτό το τραγικό περιστατικό.

Με ανακοίνωση της, η Junior Premier League δήλωσε ότι η Amelia ήταν «μια εξαιρετικά ταλαντούχα τερματοφύλακας» και ένα «λαμπρό φως στο πρόγραμμα all-stars μας.

Η Amelia αντιπροσώπευε όλα όσα ελπίζουμε να δούμε σε μια νεαρή ποδοσφαιρίστρια: ανθεκτικότητα, πάθος και ένα ισχυρό ομαδικό πνεύμα. Ως τερματοφύλακας έπαιξε με θάρρος και αποφασιστικότητα και ήταν μια συνεχής πηγή ενθάρρυνσης για τους συμπαίκτες της» τονίζει στην ανακοίνωση της η Ακαδημία.

Τα αίτια θανάτου του 15χρονου κοριτσιού δεν έχουν γίνε ακόμη γνωστά.

