Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές του Ισραήλ και των ΗΠΑ από το έδαφός της θα έχει πλήρη εξουσία και ελευθερία να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, μετέδωσαν τη Δευτέρα τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει σταματήσει τη διέλευση πλοίων μέσω του ζωτικής σημασίας Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διακινείται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Εκατοντάδες πλοία παραμένουν αγκυροβολημένα και στις δύο πλευρές της στρατηγικής πλωτής οδού, καθώς οι αγορές πετρελαίου και οι ναυτιλιακές εταιρείες παρακολουθούν για τυχόν σημάδια ότι οι διελεύσεις μπορεί να αυξηθούν μέσω του στενού διαδρόμου.

