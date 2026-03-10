Αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν για το ενδεχόμενο το Ιράν να έχει ενεργοποιήσει «πυρήνες εν υπνώσει» σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News, οι αμερικανικές Αρχές εντόπισαν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες που εκτιμάται ότι προέρχονται από το Ιράν και ενδέχεται να λειτουργούν ως «επιχειρησιακό σήμα ενεργοποίησης» για μυστικούς πράκτορες ή τρομοκρατικούς πυρήνες εκτός της χώρας.

Κρυπτογραφημένο μήνυμα μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Το μήνυμα εντοπίστηκε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών λίγο μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου σε αμερικανο-ϊσραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή ειδοποίηση που εστάλη σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και επικαλείται το ABC News, η μετάδοση ήταν κρυπτογραφημένη και φαίνεται να απευθυνόταν σε «κρυφούς αποδέκτες» που διαθέτουν το απαραίτητο κλειδί αποκρυπτογράφησης.

Όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση, το μήνυμα θα μπορούσε «να προορίζεται για την ενεργοποίηση ή την παροχή οδηγιών σε προεγκατεστημένους εν υπνώσει πράκτορες που επιχειρούν εκτός της χώρας προέλευσης».

Οι Αρχές σημειώνουν ότι η μετάδοση είναι «πιθανότατα ιρανικής προέλευσης».

Καμία συγκεκριμένη απειλή, αλλά αυξημένη επιτήρηση

Παρά τις ανησυχίες, η προειδοποίηση υπογραμμίζει ότι προς το παρόν «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία».

Ωστόσο, οι αμερικανικές Αρχές καλούν τις υπηρεσίες ασφαλείας να αυξήσουν την επιτήρηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων, καθώς το μήνυμα μεταδόθηκε μέσω κρυπτογραφημένων ραδιοεπικοινωνιών που αναμεταδόθηκαν διεθνώς.

Η ειδοποίηση επισημαίνει ότι «η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου σταθμού με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση».

Τι είναι οι «πυρήνες εν υπνώσει»

Οι λεγόμενοι «πυρήνες εν υπνώσει» αποτελούνται από πράκτορες ή μέλη τρομοκρατικών δικτύων που ζουν επί χρόνια σε άλλες χώρες χωρίς να τραβούν την προσοχή, μέχρι να λάβουν εντολή να ενεργοποιηθούν.

Οι αμερικανικές Αρχές είχαν ήδη ενισχύσει την παρακολούθηση πιθανών ιρανικών πυρήνων από τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε πλήγματα σε τρεις μεγάλες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι φόβοι για πιθανές επιθέσεις αυξήθηκαν μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

iefimerida.gr