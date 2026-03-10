Λίγο πριν εμφανιστεί για άλλη μια φορά στο δικαστήριο, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν μίλησε για τη ζωή του στη φυλακή υψίστης ασφαλείας στο νησί Ράικερς, έξω από τη Νέα Υόρκη.

Τα πράγματα, όπως λέει, είναι τόσο πολύ χειρότερα από την πολιτειακή φυλακή στην οποία βρισκόταν νωρίτερα, ώστε να λέει ότι παρακαλά να επιστρέψει. Οι Αρχές του λένε ότι δεν μπορεί να επιστρέψει στο (χαλαρό) πολιτειακό κατάστημα, γιατί «πρέπει να σου ρίχνουμε μια ματιά καθώς πλησιάζει η δίκη σου».

Μιλώντας στο Hollywood Reporter ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Χόλιγουντ, στα 73 του σήμερα και σε αμαξίδιο, περιγράφει τη ζωή στη φυλακή σαν μια κόλαση και δηλώνει ότι είναι απομονωμένος.

«Απλώς μιλώ στους φρουρούς και τις νοσοκόμες, αυτή είναι όλη η κοινωνικοποίησή μου εδώ. Στην πτέρυγά μου δεν υπάρχει καθόλου κοινωνικοποίηση, γιατί είναι το Ράικερς και είναι μια κόλαση», είπε.

Αλλά και ο δικηγόρος του είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι τον πελάτη του τον κακομεταχειρίζονται στο νησί-φυλακή, ενώ μάλιστα είχε διαγνωστεί και με χρόνια μυελογενή λευχαιμία από το φθινόπωρο του 2024. Ισχυρίζεται ακόμη ότι μέσα στη φυλακή έχει πέσει θύμα βίας.

«Μια φορά, ενώ περίμενα να μιλήσω στο τηλέφωνο, ρώτησα τον τύπο μπροστά μου αν τέλειωσε. Αυτό θύμωσε και μου έριξε μια γερή γροθιά στο πρόσωπο. Έπεσα στο πάτωμα και αιμορραγούσα, πονούσα πάρα πολύ», πρόσθεσε και είπε ότι «οι αστυνομικοί με ρώτησαν ποιος το έκανε, αλλά δεν μπορούσα να πω. Δεν μπορείς να είσαι καρφί. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας».

Και νοσταλγεί την άλλη φυλακή όπου, όπως λέει, «ξυπνούσα το πρωί και μιλούσα με φίλους και με κόσμο, βλέπαμε τηλεόραση όλοι μαζί».

Ο Γουάινσταϊν λέει ακόμη ότι η «απομόνωση» έγινε η ασφαλέστερη επιλογή για αυτόν, προκειμένου να επιβιώσει μεταξύ των συγκρατούμενών του ως «διασημότητα».

«Εδώ στο Ράικερς, με πονάει [ενν. το να είμαι διασημότητα] γιατί με αναγκάζει να απομονωθώ. Είναι πολύ επικίνδυνο για μένα να βρίσκομαι κοντά σε άλλους. Οι άλλοι κρατούμενοι μπορούν να βγαίνουν στην αυλή. Αλλά κάθε φορά που βγαίνω έξω, νιώθω σαν να είμαι υπό πολιορκία. Έρχονται και μου λένε: “Γουάινσταϊν, δώσε μου λεφτά”, “Γουάινσταϊν, δώσε μου τον δικηγόρο σου”, “Γουάινσταϊν, κάνε αυτό, κάνε εκείνο”. Με απειλούν και με χλευάζουν συνεχώς. Δεν θα άντεχα πολύ εκεί έξω», λέει.

Τον Ιούνιο του 2025, ο Γουάινσταϊν κρίθηκε ένοχος για αδίκημα σεξουαλικής φύσης που σχετίζεται με ένα περιστατικό του 2006, όταν επιτέθηκε βίαια στην πρώην βοηθό τηλεοπτικής παραγωγής Μίριαμ Χάλεϊ. Αν και προσπάθησε να ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του, ισχυριζόμενος παράνομη συμπεριφορά των ενόρκων, ο δικαστής απέρριψε το αίτημα στις 8 Ιανουαρίου.

Επιπλέον, καταδικάστηκε στην Καλιφόρνια το 2022 με την κατηγορία ότι βίασε μια ηθοποιό σε ξενοδοχείο στο Μπέβερλι Χιλς. Η ποινή ήταν κάθειρξη 16 ετών. Τώρα επίκειται η επανεκδίκαση για μια τρίτη κατηγορία σεξουαλικού εγκλήματος που σχετίζεται με την επίδοξη ηθοποιό Τζέσικα Μαν.

