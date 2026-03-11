Άλλη εικόνα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής παρουσιάζουν ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, θριαμβολογώντας σημειώνει πως ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα καθώς «δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε». Ωστόσο, το Ιράν δεν φαίνεται έτοιμα να παραδώσει τα όπλα, απειλώντας πως το πετρέλαιο θα εκτοξευτεί στα $200 το βαρέλι, σημαίνοντας μια ενεργειακή κρίση άνευ προηγουμένου.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τερματιστεί «σύντομα», υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν σχεδόν εξαντλήσει τους διαθέσιμους στόχους.

«Έχουν μείνει ελάχιστα πράγματα εδώ κι εκεί. Όποτε θελήσω να τελειώσει, θα τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά πετύχει τους στόχους τους, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ φέρονται να δηλώνουν ότι δεν έχει δοθεί εσωτερική οδηγία για το πότε θα σταματήσουν οι στρατιωτικές ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «χωρίς χρονικό περιορισμό, για όσο χρειαστεί, μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και να υπάρξει αποφασιστική νίκη».

Παράλληλα, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά πλήγματα την Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη που χρησιμοποιούνταν για την τοποθέτηση ναρκών, γεγονός που – όπως είπε – ανέτρεψε τα ιρανικά σχέδια.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιφέρουν συντριπτική στρατιωτική ισχύ κατά του ιρανικού καθεστώτος. Η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ ενισχύεται, ενώ η στρατιωτική ισχύς του Ιράν μειώνεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones έχουν μειωθεί δραστικά.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις εξελίσσονται ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Ο πόλεμος πηγαίνει εξαιρετικά. Είμαστε πολύ μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι θεωρούσαμε δυνατό ακόμη και στο αρχικό πρόγραμμα των έξι εβδομάδων», είπε.

«Στόχος τους ήταν και η υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Τώρα πληρώνουν για 47 χρόνια θανάτου και καταστροφής που προκάλεσαν. Αυτό είναι ανταπόδοση. Δεν θα τη γλιτώσουν τόσο εύκολα» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Ιράν προειδοποιεί: Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια το βαρέλι

Το Ιράν θα περάσει από τη φάση των «ανταποδοτικών πληγμάτων» σε χτυπήματα διαρκείας εναντίον των αντιπάλων του και οι ΗΠΑ «δεν θα είναι σε θέση να ελέγξουν τις τιμές του πετρελαίου».

Τις νέες απειλητικές προειδοποιήσεις απηύθυνε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του αρχηγείου της στρατιωτικής διοίκησης της Τεχεράνης.

«Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα λίτρο πετρελαίου να φτάσει στις ΗΠΑ, τους Σιωνιστές και τους συμμάχους τους. Οποιοδήποτε πλοίο ή δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με αυτούς θα αποτελεί νόμιμο στόχο», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακάρι.

«Ετοιμαστείτε για τιμή ανά βαρέλι πετρελαίου στα 200 δολάρια, επειδή η τιμή του πετρελαίου εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια την οποία έχετε αποσταθεροποιήσει», πρόσθεσε.

Στα 88 δολάρια την Τρίτη

Η τιμή του βαρελιού WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις αγορές, αυξήθηκε χθες Τρίτη το βράδυ κατά 5% και πλέον, γύρω στα 88 δολάρια, μόλις άνοιξε ξανά η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), με φόντο τη σύγχυση που επικρατεί γύρω από το στενό του Χορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η «διόρθωση», στην ορολογία των αγορών, της τιμής του West Texas Intermediate καταγράφτηκε μετά την προειδοποίηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν εναντίον της ναρκοθέτησης του στενού, αν και το επίπεδο των τιμών του πετρελαίου παραμένει ακόμη αρκετά κάτω από το επίπεδο όπου έφτασε στην αρχή αυτής της εβδομάδας.

Το WTI είχε πλησιάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι, όπως και και το Brent Βόρειας Θάλασσας τη Δευτέρα, όταν παράγοντες της αγοράς είχαν καταληφθεί από πανικό. Βρίσκονταν αντίστοιχα στα 72 και στα 67 δολάρια το βαρέλι προτού ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, την 28η Φεβρουαρίου.

Οι τιμές πάντως έπεσαν και η ηρεμία φάνηκε να αποκαθίσταται κάπως μετά τη δήλωση του αμερικανού προέδρου Τραμπ αργά το βράδυ της Δευτέρας κατά την οποία ο πόλεμος έχει «σχεδόν» ολοκληρωθεί.