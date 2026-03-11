Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με αλληλοκατηγορίες και απειλές που εντείνουν την ανησυχία για γενικευμένη σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποίησε την Τεχεράνη για «πρωτόγνωρες στρατιωτικές συνέπειες» σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει ναρκοθετήσει τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης απαντούν με σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι πύραυλοι και drones θα στοχεύσουν όλα τα αμερικανικά πλοία στην περιοχή. Η Κύπρος παραμένει σε επιφυλακή, ενώ καταφθάνει στην περιοχή το βρετανικό HMS Dragon.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

07:10 – Ο αρχηγός της αστυνομίας διαμηνύει ότι κάθε διαδηλωτής θα αντιμετωπίζεται ως «εχθρός»

Ο επικεφαλής της ιρανικής αστυνομίας προειδοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οποιοδήποτε διαδηλώσει και αμφισβητήσει τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα έχει στο εξής μεταχείριση «εχθρού», τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δυο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

07:05 – Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σύντομου τέλους στον πόλεμο με το Ιράν ενώ αυξάνονται οι πιέσεις από το πετρέλαιο και τις εκλογές

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «σύντομα», σε μια δήλωση που αρκετοί ερμηνεύουν ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον αναζητά τρόπο αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Παραμένει ωστόσο αβέβαιο αν πράγματι θα υπάρξει τέτοια εξέλιξη ή αν η Τεχεράνη θα αποδεχθεί ένα ενδεχόμενο τερματισμού των εχθροπραξιών.

06:50 – Επικοινωνία Αραγτσί – Λαβρόφ: «Η Ρωσία είναι έτοιμη να υποστηρίξει την περιφερειακή ασφάλεια»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνέπειες στην ασφάλεια του Ιράν από την αμερικανο-ισραηλινή επιθετικότητα, ανέφερε σε ανάρτησή της η Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

06:37 – Νέες αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένη περιοχή στην Τεχεράνη

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε αεροπορική επιδρομή σε κατοικημένη περιοχή στην Τεχεράνη τα ξημερώματα της Τετάρτης.



«Πριν από λίγο, μια άλλη κατοικημένη περιοχή έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής και τώρα η Ερυθρά Ημισέληνος και οι πυροσβέστες παρέχουν βοήθεια και διάσωση», ανέφερε η ομάδα σε ανάρτηση στο X.



Βίντεο που δημοσίευσε η Ερυθρά Ημισέληνος δείχνει ομάδες να προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο και έναν σκύλο διάσωσης να πλησιάζει το σημείο. Συντρίμμια φαίνονται να γεμίζουν τους δρόμους.

Footage released by the Iranian Red Crescent shows first aid being provided to those injured in a bombing of the capital, Tehran. #Video pic.twitter.com/4IvX8hJeFD



By: @AJArabichttps://t.co/QDbmQKwt7K — Arabic World News (@AWN_English) March 11, 2026

06:26 – Επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ

Οι Επιχειρήσεις Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Maritime Trade Operations) αναφέρουν ότι ένας άγνωστος πύραυλος έπληξε ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων περίπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του Ρας Αλ-Καϊμά των ΗΑΕ.



Ο πλοίαρχος του σκάφους ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές, αλλά η έκταση της ζημιάς δεν είναι προς το παρόν γνωστή. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, σύμφωνα με την ενημέρωση.

06:15 – Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι έβαλαν στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.



«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δυο πυραύλους» που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία. Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

06:00 – Η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου, λέει το Ιράν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι ξεκίνησε την «πιο έντονη και βαριά επιχείρησή» του από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι η επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας περιελάμβανε εκτοξεύσεις πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB του Ιράν.

