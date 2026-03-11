Το Ιράν έκανε γνωστό σήμερα ότι εξαπέλυσε επίθεση ευρείας κλίμακας εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή κι έβαλε επίσης στο στόχαστρο κοίτασμα πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, την ώρα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) εισηγείται άνευ προηγουμένου καταφυγή στα στρατηγικά αποθέματα των κρατών μελών του, καθώς οι τιμές του αργού σημείωσαν αλματώδεις αυξήσεις, φθάνοντας στην αρχή της εβδομάδας γύρω στα 120 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσουν κάτω από το όριο των 100. Η λήψη απόφασης αναμένεται εντός της ημέρας.

Παράλληλα σήμερα αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία — απειλείται με ασφυξία.

Η ιδέα να αποδεσμευτεί ακόμη μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων από ό,τι είχε διατεθεί στις αγορές όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022 έπεσε στο τραπέζι σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες Τρίτη στο Παρίσι κι αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, ανέφερε χθες το βράδυ στην ηλεκτρονική της έκδοση η οικονομική εφημερίδα Wall Street Journal.

Αφότου εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν ανταποδίδει έχοντας προχωρήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και βάζοντας στο στόχαστρο, πέρα από το Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, ενεργειακές υποδομές γειτόνων του.

Επιδρομή ιρανικού drone προκάλεσε έτσι το κλείσιμο διυλιστηρίου στα ΗΑΕ, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια παίρνουν φωτιά, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με «στρατιωτικές συνέπειες (…) άνευ προηγουμένου» αν ναρκοθετήσει το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) υπό κανονικές συνθήκες.

Το Ιράν δεν παρουσιάζει όμως καμιά ένδειξη πως κάμπτεται. Τη νύχτα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε κύμα πληγμάτων, εκτοξεύοντας ομοβροντίες πυραύλων, «τις πιο σφοδρές και πιο βαριές από την έναρξη του πολέμου», διάρκειας τριών ωρών.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στην γιγαντιαία πετρελαιοπηγή Σέιμπα, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, κοντά στο Ριάντ.

Αφού αυξήθηκαν δραματικά –πλησίασαν τα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα–, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μεν κάπως αλλά παραμένουν υψηλές, γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι στην περίπτωση του Brent Βόρειας Θάλασσας.

Με αυτό το φόντο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει σήμερα, στις 16:00 (ώρα Κύπρου), συνεδρίαση μέσω βιντεοδιάσκεψης των αρχηγών κρατών των μελών της G7 για τις «οικονομικές συνέπειες» του πολέμου στο Ιράν και ειδικά «την ενεργειακή κατάσταση» και «τα μέτρα» για να αμβλυνθεί.

Νέα πλήγματα στον Λίβανο

Το Ισραήλ, που εξαπέλυσε μαζί με τις ΗΠΑ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, έγινε στόχος κυμάτων ιρανικών πυραύλων τη νύχτα. Το τηλεοπτικό Κανάλι 12 έκανε λόγο για τραυματίες κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ο στρατός του Ισραήλ από την πλευρά του ανακοίνωσε νέα πλήγματα στην Τεχεράνη και στη Βηρυτό, ειδικά στο νότιο τμήμα της, οχυρό του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, καθώς και –για δεύτερη φορά– στο κέντρο της.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου, «σχεδόν 760.000» πολίτες έχει καταγραφεί ότι είναι πλέον εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι από τη 2η Μαρτίου, όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες της Χεζμπολά και του Ισραήλ.

Στην Τεχεράνη, εκρήξεις έκαναν τα τζάμια των παραθύρων να δονούνται στο διαμέρισμα δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου, που ζει στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας.

Ερωτηθείσα από το AFP, κάτοικος είπε πως της φαίνεται ότι οι βομβαρδισμοί δεν βάζουν στο στόχαστρο «απλά κτίρια» αλλά «αστυνομικά τμήματα, τζαμιά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις». «Αλλά για φανταστείτε το: αστυνομικό χτύπημα βομβαρδίζεται στον δρόμο σας. Όλα τα παράθυρά του γίνονται κομμάτια. Ζει πολύς κόσμος» κοντά σε εγκαταστάσεις της αστυνομίας και του στρατού και σε χώρους λατρείας, τόνισε.

Το Ιράν δεν δείχνει την παραμικρή πρόθεση να συνθηκολογήσει, αντιθέτως πολλαπλασιάζει τα πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του, βασιλείων του Κόλπου με μεγάλη παραγωγή υδρογονανθράκων και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στα εδάφη τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αριφτζάν στο Κουβέιτ.

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να πάρει μάθημα που θα τον αποτρέψει από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν στο μέλλον», τόνισε χθες ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Στην Τεχεράνη ανακοινώθηκε την Κυριακή ότι νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αναδείχθηκε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μετά τον θάνατο του πατέρα του Αλί Χαμενεΐ την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Αλλά ο διάδοχος δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση. Χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πως έχει «τραυματιστεί».

ΑΠΕ-ΜΠΕ