Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στους δρόμους της Τεχεράνης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς.
Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν, Press TV, θραύσματα από την πρωινή αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σκότωσαν μια γυναίκα που συμμετείχε σε συγκέντρωση.
Μετά την έκρηξη οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να φύγουν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό, ενώ, παράλληλα, φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».
Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς, κατά την οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ.