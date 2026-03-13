Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από αεροπορική επίθεση κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στους δρόμους της Τεχεράνης για την Ημέρα της Αλ-Κουντς.

Όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι του Ιράν, Press TV, θραύσματα από την πρωινή αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σκότωσαν μια γυναίκα που συμμετείχε σε συγκέντρωση.

An explosion occurred in Tehran during marches marking Palestine Day



Iranian TV channels claim the strike on the city was carried out by the U.S. and Israel.



According to Iran’s police commander Ahmad-Reza Radan, participants of the rally began chanting “Allahu Akbar” after the… pic.twitter.com/ezHU9dq3Hp March 13, 2026

Μετά την έκρηξη οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να φύγουν και συνέχισαν κανονικά την πορεία τους.

🚨 EXPLOSION REPORTED NEAR QUDS DAY MARCH IN 🇮🇷 TEHRAN. pic.twitter.com/lkYTFOfbjr — Asad Nasir (@asadnasir2000) March 13, 2026

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό, ενώ, παράλληλα, φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».

At least one person was killed after an explosion in Tehran during a parade, according to state media. pic.twitter.com/8nBL8uUHI5 March 13, 2026

Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς, κατά την οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ.

