Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πλήξει μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν και τα σημεία ελέγχου της σε όλη την Τεχεράνη τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο που δείχνουν μία από τις επιθέσεις και αναφέρουν ότι θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα.

Οι επιθέσεις στην παραστρατιωτική δύναμη έρχονται μετά από μια ισραηλινή επιδρομή που πραγματοποιήθηκε στη Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διοικητής των Basij, Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, μαζί με τον αναπληρωτή του και αρκετούς άλλους κορυφαίους αξιωματικούς της μονάδας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.