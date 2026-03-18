Βομβαρδισμένο τοπίο με συντρίμμια και σκόνη να έχουν καλύψει τα πάντα θυμίζει η γειτονιά στο Τελ Αβίβ η οποία έγινε στόχος επίθεσης από το Ιράν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Ο φακός είναι αδιάψευστος μάρτυρας της καταστροφής με φωτογραφίες να δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο ολοσχερώς καταστραμένο διαμέρισμα όπου βρήκαν τραγικό θάνατο οι δύο Ισραηλινοί.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το ζευγάρι σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να πάει σε ένα καταφύγιο για να προστατευθεί από τις επιθέσεις.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που πλήθος κόσμου μαζεύτηκε έξω το σημείο την ώρα που τα σωστικά συνεργεία και οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποιούσαν αυτοψία.

Ο δήμαρχος της περιοχής Κάρμελ Σάμα δήλωσε στο Channel 14 ότι ήταν μια «θανατηφόρα και σκληρή σκηνή».

«Έχουμε να κάνουμε με ένα τρελό καθεστώς που επιτίθεται σε οτιδήποτε κινείται», είπε ο δήμαρχος στα εβραϊκά. «Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουμε, μόνο να αυξήσουμε τον ρυθμό».

