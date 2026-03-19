Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή με μπαράζ επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, καταρρίψεις πυραύλων και εκατέρωθεν απειλητικές προειδοποιήσεις από ΗΠΑ, Σαουηδική Αραβία και Ιράν.

Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ενεργειακών υποδομών στον Κόλπο συνεχίζονται, με το Ιράν να πλήττει κρίσιμες εγκαταστάσεις μετά την ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν.

Το Κατάρ διέταξε τους Ιρανούς ακόλουθους ασφαλείας και στρατιωτικούς να αποχωρήσουν, αφού οι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στην κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου του στο Ρας Λαφάν. Η Σαουδική Αραβία λέει ότι «η μικρή εμπιστοσύνη που είχε απομείνει στο Ιράν έχει διαλυθεί εντελώς».

Την ίδια ώρα, η σημαντικότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως, στο Κατάρ, δέχθηκε νέο πλήγμα μέσα στη νύχτα, εντείνοντας τους φόβους για ενεργειακή και οικονομική αστάθεια. Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει νέες σκληρές προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ προς την Τεχεράνη.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στην Κασπία Θάλασσα για πρώτη φορά

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε χθες μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικά πολεμικά πλοία και εγκαταστάσεις στην Κασπία Θάλασσα, βόρεια του Ιράν.

«Χθες (Τετάρτη), ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη (…) βομβάρδισαν σημαντικές υποδομές του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Επιτέθηκαν σε λιμενικές εγκαταστάσεις και μια ιρανική ναυτική βάση όπου στάθμευαν δεκάδες πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πυραυλάκατων και περιπολικών σκαφών».

«Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο στρατός» από την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής βομβαρδιστικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον στρατό, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες των επιθέσεων αυτών.

Αμερικανικό F-35 χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά – Αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ

Πλήγμα από Ιρανικά πυρά φαίνεται να δέχθηκε ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.

Σύμφωνα με το CNNi, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: A U.S. F-35 jet made an emergency landing in the Middle East after being hit by suspected Iranian fire during a mission over Iran.



The jet landed safely and the pilot is stable, but the incident is under investigation.



Source: CNN pic.twitter.com/GBa1FI0nxq — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, ανέφερε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκει στην πέμπτη γενιά των stealth μαχητικών, πραγματοποιούσε «στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως.

«Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος είναι σε σταθερή κατάσταση. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση», πρόσθεσε ο Χόκινς.

Και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν με αεροσκάφη F-35 στην σύγκρουση, τα οποία κοστίζουν άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπουργείο Ενέργειας Ισραήλ: Τα διυλιστήρια στη Χάιφα χτυπήθηκαν αλλά δεν υπέστησαν σημαντική ζημιά