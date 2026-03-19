Το Ισραήλ έχει ρίξει πάνω από 12.000 βόμβες στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σε πάνω από 8.500 πλήγματα εναντίον στόχων του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με τον IDF.

«Σε 18 ημέρες, ρίξαμε όσες όσο θα πετούσαμε σε ένα χρόνο» δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ.

Από τα 12.000 πυρομαχικά, τα 3.600 χρησιμοποιήθηκαν σε επιδρομές στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) έχουν πραγματοποιήσει 5.700 αποστολές. Συνολικά 540 κύματα επιθέσεων έχουν πραγματοποιηθεί στο κεντρικό και δυτικό Ιράν και 50 κύματα βαθύτερα ανατολικά της χώρας.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει συνεχείς αεροπορικές επιχειρήσεις πάνω από το Ιράν για να αποτρέψει πυρά βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές που επιτρέπουν μεγαλύτερες επιχειρήσεις χωρίς την ανάγκη ανεφοδιασμού.

Σε αυτόν τον σχηματισμό, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μαχητικά αεροσκάφη περιφέρονται πριν πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, Ιρανούς στρατιώτες και άλλους στόχους, με βάση «πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο».

Όταν εντοπιστεί ένας νέος στόχος, αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας αποστέλλονται ταχύτατα για να τον χτυπήσουν. Η τακτική αυτή έφερε ως αποτέλεσμα τη χθεσινή δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ, στην Τεχεράνη σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό.

Αξιωματούχοι λένε ότι αυτή η προσπάθεια βασίζεται στη διατήρηση της αεροπορικής υπεροχής έναντι του Ιράν.

«Έχει καταστραφεί πάνω από το 85% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν»

Ο στρατός εκτιμά ότι οι επιθέσεις έχουν καταστρέψει περίπου το 85% των συστημάτων αεράμυνας και ανίχνευσης του Ιράν. Περισσότεροι από 300 στόχοι που σχετίζονται με την αεράμυνα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών πυραύλων και ραντάρ, έχουν πληγεί, αναφέρει ο IDF.

Όσον αφορά τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας του Ιράν, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτιμά ότι έχει καταστρέψει το 92% αυτών, με μόνο μια χούφτα τέτοιων συστημάτων να έχουν απομείνει, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που είναι κρυμμένα και δεν χρησιμοποιούνται.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι έχουν καταστρέψει περίπου το 80% των παλαιότερων συστημάτων αεράμυνας του Ιράν, μαζί με το 80% των ραντάρ του.

Το Ιράν διαθέτει επίσης «αποκεντρωμένα» συστήματα αεράμυνας, όπου οι εκτοξευτές πυραύλων συνδέονται με διάφορα οπτικά συστήματα, όπως υποτυπώδεις κάμερες με λογισμικό παρακολούθησης τεχνητής νοημοσύνης, για να στοχεύουν ισραηλινά αεροσκάφη. Περίπου το 75% αυτών των συστημάτων έχει καταστραφεί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστούν από τα προηγμένα συστήματα.

Καταστροφές σε 470 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων

Επιπλέον, ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι έχει καταστρέψει ή απενεργοποιήσει περίπου το 60% των περίπου 470 εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Προηγούμενες στρατιωτικές εκτιμήσεις ανέφεραν αυτόν τον αριθμό στο 70%.

Περίπου 200 από τους εκτοξευτές καταστράφηκαν σε επιδρομές, ενώ άλλοι 80 δεν θεωρούνται λειτουργικοί αφότου η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε εισόδους σηράγγων σε υπόγειες εγκαταστάσεις όπου αποθηκεύονται, σύμφωνα με τον στρατό.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία αναφέρει ότι συνεχίζει να αναζητά τους εναπομείναντες περίπου 200 εκτοξευτές για να εξουδετερώσει τις εχθρικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο στρατός εκτιμά επίσης ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στο Ισραήλ.

Μέχρι στιγμής έχει εκτοξεύσει πάνω από 350 εναντίον του Ισραήλ, με τον ρυθμό βολής να επιβραδύνεται σε 10-20 πυραύλους την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, με μόνο έναν ή δύο πυραύλους κάθε φορά.

