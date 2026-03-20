Εικόνες καταστροφής έχει προκαλέσει η πρωτοφανής κακοκαιρία που πλήττει τις Κανάριες Νήσους στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, η καταιγίδα Τερέζα έχει προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες, ενώ στη συνήθως ηλιόλουστη Τενερίφη χιόνισε, αναφέρει το BBC.

Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν και στις συγκοινωνίας με μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ενώ έχουν προκληθεί και σοβαρές ζημιές στις υποδομές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καταιγίδα Τερέζα (Therese) έχει προκαλέσει σοβαρές αναταραχές στα Κανάρια Νησιά, περιλαμβανομένου του Τενερίφη, με έντονες καταιγίδες, χιόνια στα υψίπεδα και ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούν τα 140 χλμ. την ώρα. Η καταιγίδα περιγράφεται ως η χειρότερη που έχει πλήξει την περιοχή τα τελευταία δέκα χρόνια, με τις αρχές να εκδίδουν «πορτοκαλί» προειδοποίηση για τον καιρό και να ενεργοποιούν το σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Μάλιστα, χιόνι έχει καλύψει το βουνό Τέιντε στην Τενερίφη, μετατρέποντας το συνήθως ηλιόλουστο τοπίο σε χειμερινό τοπίο. Βίντεο που μοιράστηκαν τουρίστες δείχνουν πεζοπόρους να περπατούν στη χιονισμένη περιοχή σε υψόμετρο άνω των 1.800 μέτρων, με περισσότερες χιονοπτώσεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει ακυρώσεις και παρακαμψεις πτήσεων, με τουλάχιστον επτά πτήσεις να ακυρώνονται ή να εκτρέπονται την Πέμπτη, ενώ 36 πτήσεις είχαν ακυρωθεί την προηγούμενη μέρα, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Το κακοκαιρία έχει προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και την εκτόξευση κυμάτων που φτάνουν τα έξι μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

Η Αρχή Κρατικής Μετεωρολογίας της Ισπανίας (AEMET) προειδοποίησε ότι κάποιες περιοχές ενδέχεται να δουν βροχοπτώσεις που θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά σε μόλις 12 ώρες, φτάνοντας τα επίπεδα βροχών ενός ολόκληρου έτους. Το Τενερίφη ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη, κλείνοντας δρόμους, απαγορεύοντας τις πεζοπορικές διαδρομές και κλείνοντας το Εθνικό Πάρκο Τέιντε.

⛈️ La #borrascaTherese ya está dejando #lluvias intensas en #Tenerife, con mayor incidencia en el sur de la isla y previsión de extensión al resto del territorio durante las próximas horas.



⚠️ + de 1.000 efectivos trabajan de forma coordinada para garantizar la #seguridad.

Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους και τους τουρίστες να αποφύγουν τα άσκοπα ταξίδια και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Οι θαλάσσιες συνθήκες χειροτέρεψαν, με τα κύματα να φτάνουν τα έξι μέτρα σε κάποιες περιοχές και προειδοποιήσεις σε ισχύ για πολλές νήσους. Οι αρχές τόνισαν ότι η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί, με βροχές, ανέμους που θα φτάνουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα και κύματα που θα φτάνουν τα πέντε μέτρα.

Borrasca Therese | En la parte occidental de las islas, el viento y la lluvia han vuelto a intensificarse, un hecho que se hace notar en el norte de Tenerifehttps://t.co/kODGGfWHUA pic.twitter.com/BPK6vTYofV — Televisión Canaria Noticias (@RTVCCanarias) March 20, 2026

Η καταιγίδα επαναφέρει επίσης τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τουριστών, καθώς μόνο τον περασμένο μήνα τουρίστες κινδύνευσαν με τη ζωή τους όταν παραβίασαν τις προειδοποιήσεις και κοντοστάθηκαν σε βράχια κοντά σε κυματισμούς, αγνοώντας τις προστατευτικές περιφράξεις.

