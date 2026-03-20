Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη των αντικειμενικών τους σκοπών όσον αφορά την αποδυνάμωση του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, προαναγγέλλοντας τη σταδιακή ολοκλήρωση των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνουν την πλήρη εξάρθρωση των ιρανικών πυραυλικών δυνατοτήτων και των συστημάτων εκτόξευσης, την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της χώρας, καθώς και την εξουδετέρωση του ναυτικού και της αεροπορίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αντιαεροπορικών όπλων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δέσμευση ότι το Ιράν δεν θα πλησιάσει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων, με τις ΗΠΑ να διατηρούν τη δυνατότητα για άμεση και ισχυρή αντίδραση σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε την προστασία των συμμάχων στην περιοχή, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η φύλαξη και η αστυνόμευση των Στενών του Ορμούζ θα πρέπει πλέον να αναληφθεί από τα έθνη που τα χρησιμοποιούν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν αν τους ζητηθεί, αλλά εκτίμησε πως μετά την εξάλειψη της ιρανικής απειλής, η συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι πλέον εύκολη για τις συμμαχικές δυνάμεις.

