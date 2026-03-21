Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν την έναρξη του 70ού κύματος ανταποδοτικών επιθέσεων, στοχεύοντας αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα στον Περσικό Κόλπο και πέραν αυτού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην αγγλόφωνη ιστοσελίδα Press TV, οι επιθέσεις έπληξαν περισσότερες από 55 τοποθεσίες, προκαλώντας «ισχυρές εκρήξεις, εκρήξεις πυρός και πυκνές στήλες καπνού» στις περιοχές που επλήγησαν.

Την ίδια ώρα, αρκετές χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ισραήλ, ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, προκειμένου να αναχαιτίσουν επιθέσεις με drones και πυραύλους που καταγράφηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον δύο βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, με στόχο την κοινή στρατιωτική βάση ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, κανένας από τους πυραύλους δεν έπληξε τον στόχο του: ο ένας κατέπεσε σε μεγάλη απόσταση, ενώ ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Σε παράλληλο μέτωπο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις στη Βηρυτό. Όπως αναφέρθηκε, οι στόχοι συνδέονται με το «ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν επανειλημμένα βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων, σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, η επίθεση κατά της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία ενδέχεται να σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να επεκτείνει το πεδίο έντασης, απειλώντας αμερικανικά συμφέροντα σε μεγάλες αποστάσεις, πέραν της άμεσης ζώνης του Περσικού Κόλπου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ