Εντολή εκκένωσης δόθηκε για 5.500 κατοίκους στην περιοχή γύρω από το φράγμα Γουαχιαγουά στην Οάχου στη Χαβάη, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσής του λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή.

Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, όπως προειδοποίησε η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή έχει πληγεί σοβαρά από τις έντονες βροχοπτώσεις, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως το σημείο για να αποφευχθούν περαιτέρω κινδύνους.

BREAKING: Terrifying scenes this morning in Waialua, HI, as a flash emergency alert was issued for the northern shores of Oahu. Residents of Waialua are now under an evacuation order. #HIwx pic.twitter.com/u5OQ6xzo7f March 20, 2026

Αντίδραση των αρχών και προειδοποιήσεις για εκκένωση

Ο Ίαν Σούρινγκ, εκπρόσωπος Τύπου των τοπικών αρχών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου. Οι κάτοικοι έχουν συστήσει να απομακρυνθούν ομαδικά οδικώς προκειμένου να αποφευχθεί μποτιλιάρισμα και να διασφαλιστεί η ομαλή εκκένωση της περιοχής.

Kaimuki saw an "insane" amount of flooding as rain overwhelmed already-saturated ground. Check out this video from Ocean Paddler TV of the drive down 16th Avenue, which was covered in water. Head to https://t.co/jCEPQFySzO for live storm coverage on this First Alert Weather Day. pic.twitter.com/KhZTTZszuj March 20, 2026

Η καταιγίδα έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, με σπίτια και αυτοκίνητα να πλήττονται από τις πλημμύρες. Αν και δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν δεχτεί πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων. Πέντε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας εκτοπισμένων έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού για να παρέχουν καταφύγιο στους πληγέντες.

Massive flooding triggered by heavy rain in Waialua, Hawaii, US 🇺🇸 pic.twitter.com/DcqiZflUwH March 20, 2026

Συνεχιζόμενες πλημμύρες και έκτακτες προειδοποιήσεις

Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, δήλωσε ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες συνεχίζονται, με τον ίδιο να επισημαίνει την ένταση της καταιγίδας, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου.

Hawai'i: of last night’s historic rainfall. Here is the current situation on Waialua Beach Road, where sections are sitting under roughly 3 feet of water!



Over 4,000 told to evacuate Hawaii's Oahu island as officials warn 120-year-old dam could fail pic.twitter.com/FBBKZR9Rhy March 20, 2026

Οι μετεωρολόγοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της Χαβάης, προβλέποντας πως οι βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

