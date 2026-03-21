Εντολή εκκένωσης δόθηκε για 5.500 κατοίκους στην περιοχή γύρω από το φράγμα Γουαχιαγουά στην Οάχου στη Χαβάη, με τις αρχές να προειδοποιούν για τον «άμεσο κίνδυνο» κατάρρευσής του λόγω των καταρρακτωδών βροχών και των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή.
Το φράγμα Γουαχιαγουά, στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου, βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης, όπως προειδοποίησε η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η περιοχή έχει πληγεί σοβαρά από τις έντονες βροχοπτώσεις, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να εκκενώσουν αμέσως το σημείο για να αποφευχθούν περαιτέρω κινδύνους.
Αντίδραση των αρχών και προειδοποιήσεις για εκκένωση
Ο Ίαν Σούρινγκ, εκπρόσωπος Τύπου των τοπικών αρχών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, κυρίως στην κεντρική και βόρεια ακτή του νησιού Οάχου. Οι κάτοικοι έχουν συστήσει να απομακρυνθούν ομαδικά οδικώς προκειμένου να αποφευχθεί μποτιλιάρισμα και να διασφαλιστεί η ομαλή εκκένωση της περιοχής.
Η καταιγίδα έχει προκαλέσει σοβαρές ζημιές, με σπίτια και αυτοκίνητα να πλήττονται από τις πλημμύρες. Αν και δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν δεχτεί πολλές κλήσεις για απεγκλωβισμούς κατοίκων. Πέντε κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας εκτοπισμένων έχουν στηθεί σε διάφορα σημεία του νησιού για να παρέχουν καταφύγιο στους πληγέντες.
Συνεχιζόμενες πλημμύρες και έκτακτες προειδοποιήσεις
Ο κυβερνήτης της Χαβάης, Τζος Γκριν, δήλωσε ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες συνεχίζονται, με τον ίδιο να επισημαίνει την ένταση της καταιγίδας, κυρίως στο βόρειο τμήμα του νησιού Οάχου.
Οι μετεωρολόγοι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε μεγάλο τμήμα της Χαβάης, προβλέποντας πως οι βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.