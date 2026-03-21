Πυραυλική επίθεση πραγματοποίηση το Ιράν στην πόλη Ντιμόνα του νότιου Ισραήλ, όπου και βρίσκεται το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev, ως αντίποινα για επίθεση που δέχθηκε σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην πόλη Νατάνζ, νωρίτερα σήμερα.

Initial report: Direct hit in Dimona, southern Israel. pic.twitter.com/k4tvKBgTOk March 21, 2026

Reports now of possible Iranian ballistic impacts in the Southern Israeli city of Dimona, the site of Israel’s Shimon Peres Negev Nuclear Research Center. pic.twitter.com/xRLxmpZmMR March 21, 2026

Ο αριθμός των τραυματιών από την ιρανική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στη νότια πόλη Ντιμόνα ανέρχεται σε 47, σύμφωνα νεότερο απολογισμό των αρχών. Παράλληλα, η Magen David Adom, εθνική υπηρεσία επείγουσας ιατρικής βοήθειας της χώρας, ανέφερε ότι μετέφερε όλα τους τραυματίες στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερ Σεβά κι ανάμεσα τους βρίσκεται κι ένα 12χρονο αγόρι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός ερευνά γιατί δεν αναχαιτίστηκε ο ιρανικός πύραυλος.

Στο μεταξύ το Ισραήλ αρνείται ότι είχε σχέση με το χτύπημα στην ιρανική εγκατάσταση στην πόλη Νατάνζ.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου Nατάζ δέχθηκε νέα επίθεση με αεροπορικά μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σήμερα το πρωί. Αναφέρονταν, ωστόσο, δεν έχει καταγραφεί διαρροή ραδιενεργών υλικών και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους κατοίκους των γύρω περιοχών από αυτό το περιστατικό.

Η εγκατάσταση Natanz αποτελεί μία από τις βασικές πυρηνικές υποδομές του Ιράν για τον εμπλουτισμό ουρανίου και βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχαν. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων, έχουν υπάρξει προηγούμενοι βομβαρδισμοί και ζημιές στην περιοχή, χωρίς όμως να υπάρχει επιβεβαιωμένη ανεξέλεγκτη ραδιενέργεια.