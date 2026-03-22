Ένα βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk, έχει αναπτυχθεί στην Αραβική Θάλασσα και αναμένει πιθανή εντολή για πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το HMS Anson σε ετοιμότητα για επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα, αναμένοντας εντολή από το Λονδίνο για ενδεχόμενη συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας, εφόσον ενταθεί περαιτέρω η κρίση στην περιοχή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητες πηγές, ενώ το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα.

Πύραυλοι Tomahawk και τορπίλες Spearfish στον εξοπλισμό

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το HMS Anson είναι εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk Block IV και τορπίλες Spearfish, συστήματα που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί πλήγματα μεγάλης ακτίνας και να επιχειρεί σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Το υποβρύχιο φέρεται να αναχώρησε τις προηγούμενες ημέρες από το Περθ της Αυστραλίας, διανύοντας περίπου 5.500 μίλια (8.850 χιλιόμετρα) μέχρι να φθάσει στην Αραβική Θάλασσα.

🇬🇧🇦🇺 BREAKING: HMS Anson’s sudden departure from Australia highlights the limits of Britain’s stretched naval fleet.



This move could have major implications for AUKUS, showing that even close allies may face capacity constraints amid global crises.



Source: The Diplomat pic.twitter.com/EVSWki5cLx March 16, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο αναδύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να επικοινωνεί με το στρατηγείο των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στο Νόρθγουντ.

Ενδεχόμενη εντολή επίθεσης, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Σύνδεση με τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν

Η πιθανή ανάπτυξη του HMS Anson στην Αραβική Θάλασσα – εφόσον επιβεβαιωθεί – έρχεται μετά το «πράσινο φως» που έδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ για τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν που θεωρούνται απειλή για τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Η εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας στην περιοχή, καθώς οι διεθνείς δυνάμεις παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

