Το Ιράν δεν έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση της πλειονότητας των αξιωματούχων που σκοτώθηκαν κατά τις ισραηλινές επιθέσεις.

Σύμφωνα με έρευνα του CNN, η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει —τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο— νέους επικεφαλής για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανώτερων στελεχών που έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Δεν έχουν αντικατασταθεί η περισσότεροι που εξοντώθηκαν



Σχετικά με τις επίσημες ανακοινώσεις, δεν έχουν οριστεί διάδοχοι για περισσότερους από δώδεκα ανώτερους αξιωματούχους, των οποίων ο θάνατος έχει ανακοινωθεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις για διορισμούς σε ανώτερες θέσεις στον τομέα της ασφάλειας έγιναν στις αρχές Μαρτίου.

Ο Αχμάντ Βαχίντι ορίστηκε επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης την 1η Μαρτίου και την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε ο νέος προσωρινός υπουργός Άμυνας. Και οι δύο προκάτοχοί τους σκοτώθηκαν.

Η ανακοίνωση ότι είχε επιλεγεί νέος ανώτατος ηγέτης έγινε στις 8 Μαρτίου.

Μεταξύ των θέσεων για τις οποίες δεν έχει ονομαστεί δημόσια κανένας αντικαταστάτης είναι: Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας του Ιράν, ο υπουργός πληροφοριών και ο επικεφαλής της Μπασίτζ, της δύναμης εσωτερικής ασφάλειας που συμμετείχε ενεργά στην καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Ο Μοτζτάμπα πιθανά δεν είναι σε θέση να διορίσει



Σύμφωνα με αναλυτές, το καθεστώς ενδέχεται να αποφάσισε να μην προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει αξιωματούχους που κατέχουν υψηλές θέσεις στον τομέα της ασφάλειας, ενώ ορισμένες θέσεις ενδέχεται να μην έχουν καλυφθεί.

Οι περισσότερες από τις θέσεις απαιτούν την έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ή διορίζονται απευθείας από αυτόν.

«Δεν είναι σαφές πόσο προσιτός είναι ο ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ακόμη και για τους ανώτατους αξιωματούχους», σημειώνει ο Χαμιντρέζα Αζίζι, επισκέπτης ερευνητής στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών και Ασφαλείας.

