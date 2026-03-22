Πυραυλικές επιθέσεις κατά δύο πόλεων στο νότιο Ισραήλ, εξαπέλυσε το Ιράν σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας περισσότερους από 200 άτομα, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει αποφασισμένος πως η χώρα του θα εξακολουθήσει να πλήττει τον εχθρό «σε όλα τα μέτωπα».

Τουλάχιστον 71 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δέκα σοβαρά, κατά την πυραυλική επίθεση στην πόλη Αράντ.

Νωρίτερα, ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Ντιμόνα, στα περίχωρα της οποίας στεγάζεται ένα κέντρο πυρηνικής έρευνας, στην έρημο Νεγκέβ, προκαλώντας τον τραυματισμό περίπου 30 ανθρώπων.

«Είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα στον αγώνα για το μέλλον μας», τόνισε ο Νετανιάχου, διαβεβαιώνοντας πως «θα εξακολουθήσουμε να πλήττουμε με αποφασιστικότητα τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν ξεκάθαρα ότι τα συστήματα προειδοποίησης και αναχαίτισης δεν λειτούργησαν στον βαθμό που έπρεπε καθώς οι κάτοικοι κάθονται αμέριμνοι.

Israeli air defences failed to stop at least two Iranian missile strikes on southern Israel, injuring over 100 in Arad and Dimona and destroying dozens of buildings.



Iran says this is in retaliation for an attack on its Natanz nuclear site. Here’s what we know. pic.twitter.com/z3EhIkOiKO — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 22, 2026

Overhead drone footage from United Hatzalah shows the level of destruction caused to several residential buildings in the Southern Israeli city of Arad, following the direct impact earlier of a medium-range ballistic missile launched by Iran. pic.twitter.com/GfB2B0gomG March 21, 2026

«Αντίποινα» για την επίθεση στη Νατάνζ

Μετά τις ενεργειακές υποδομές, οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή έχουν εξαπλωθεί και στο στόχαστρο έχουν μπει πλέον και πυρηνικές εγκαταστάσεις, με το Ιράν να στοχεύει την Ντιμόνα σε αντίποινα για την επίθεση εναντίον της Νατάνζ.

Η κατοικημένη περιοχή που επλήγη στην Ντιμόνα απέχει περίπου 5 χιλιόμετρα από το κέντρο πυρηνικών ερευνών. Το Ισραήλ θεωρείται η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που διαθέτει πυρηνικά όπλα, παρότι επισήμως δεν το επιβεβαιώνει. Η Τεχεράνη ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εναντίον της Ντιμόνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ανταπόδοση» της «εχθρικής» επίθεσης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του κεντρικού Ιράν.

Overhead drone footage from United Hatzalah shows the level of destruction caused to several residential buildings in the Southern Israeli city of Arad, following the direct impact earlier of a medium-range ballistic missile launched by Iran. pic.twitter.com/GfB2B0gomG — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, «δεν έχει αναφερθεί διαρροή ραδιενέργειας» στην περιοχή, η οποία είχε πληγεί επίσης στις αρχές Μαρτίου. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δήλωσαν άγνοια σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα, ενώ η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ μετέδωσε πως επρόκειτο για αμερικανική επίθεση. Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι έπληξε το πανεπιστημιακό κέντρο Μάλεκ-Αστάρ που «χρησιμοποιείται από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για την ανάπτυξη εξαρτημάτων για πυρηνικά όπλα».

Στον απόηχο των πληγμάτων στη Νατάνζ του Ιράν και στην Ντιμόνα του Ισραήλ, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι απηύθυνε έκκληση για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση» προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής. Η Ρωσία, παραδοσιακός σύμμαχος του Ιράν, καταδίκασε τα «ανεύθυνα» πλήγματα, υπογραμμίζοντας ότι ελλοχεύει «κίνδυνος καταστροφής για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Significant damage to several residential buildings can be seen in the Southern Israeli city of Arad, following the impact of a ballistic missile launched by Iran. pic.twitter.com/Lnz5k9fkpP — OSINTdefender (@sentdefender) March 21, 2026

cnn.gr, naftemporiki.gr