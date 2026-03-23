Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και να μην ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται», σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, όπως αναφέρει η The Washington Post.
Την ίδια ώρα, ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, μαζί με ορισμένους κληρικούς, έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο εσωτερικό της χώρας.
Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε το Σάββατο (21/3) ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.