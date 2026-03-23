Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είναι «τραυματισμένος, απομονωμένος και να μην ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταδίδονται», σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας, όπως αναφέρει η The Washington Post.

Την ίδια ώρα, ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, μαζί με ορισμένους κληρικούς, έχουν ενισχύσει τον έλεγχό τους στο εσωτερικό της χώρας.

صحيفة واشنطن بوست: #المرشد_الإيراني #مجتبى_خامنئي مصا.ب ومعز.ول ولا يرد على الرسائل الموجهة إليه.



The Washington Post: Iranian Leader Mojtaba Khamenei is injured, isolated, and does not respond to messages addressed to him. pic.twitter.com/Y5KPwv6qeP March 23, 2026

Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε το Σάββατο (21/3) ότι η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, η ισραηλινή Μοσάντ και άλλοι φορείς πληροφοριών εργάζονται για να εντοπίσουν ίχνη του Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος από τη στιγμή που ανακηρύχθηκε νέος ανώτατος ηγέτης μετά τη δολοφονία του πατέρα του.

