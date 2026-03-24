Πληροφορίες από το ισραηλινό μέσο Ynet αποκαλύπτουν την ύπαρξη διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, την Πέμπτη 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Στη συνομιλία συμμετείχε επίσης ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

#Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi has secretly informed US envoy Steve Witkoff that Supreme Leader Mojtaba Khamenei approved talks and a potential deal, Al Arabiya reports citing Israeli newspaper Yedioth Ahronoth.https://t.co/k0wJ2XpXuU March 24, 2026

Ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση προς το Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συγκεκριμένη επικοινωνία.

Παρά την προσπάθεια να διατηρηθεί μυστικός ο δίαυλος επικοινωνίας, ισραηλινές αρχές φέρεται να πληροφορήθηκαν την ύπαρξή του μέσω άλλων πηγών.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να ανακοινώσει δημοσίως την ύπαρξη του καναλιού επικοινωνίας, το οποίο μέχρι τότε γνώριζε περιορισμένος αριθμός αξιωματούχων ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η Τεχεράνη έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά ότι υπήρξε οποιαδήποτε συνομιλία.

Κατά τις ίδιες πηγές, στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αραγτσί φέρεται να επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει διαδεχθεί τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας, ενώ μετέφερε ότι ο νέος ηγέτης «ενέκρινε να κλείσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι όροι μας».

Παρά την πρόοδο στις επαφές, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν σημαντικές και δεν έχει καταστεί σαφές αν οι συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν άμεσα σε συμφωνία.

Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν κατά πόσο η συγκεκριμένη επικοινωνία θα αποτελέσει σημείο καμπής στη σύγκρουση ή απλώς ένα ακόμη επεισόδιο στο περίπλοκο διπλωματικό παρασκήνιο.

