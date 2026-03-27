Σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Reuters. Το σχέδιο προβλέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός οκτώ μηνών.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση κατατέθηκε στη Χαμάς την περασμένη εβδομάδα και περιλαμβάνει τη σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης, με αντάλλαγμα την προοδευτική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ότι η Χαμάς δεν θα παρεμποδίσει την καταστροφή του εκτεταμένου δικτύου υπόγειων σηράγγων στη Γάζα, καθώς θα προχωρά η διαδικασία αφοπλισμού της.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια παγίωσης της εκεχειρίας του Οκτωβρίου, η οποία έθεσε τέλος σε δύο χρόνια γενικευμένων συγκρούσεων, σηματοδοτώντας μια νέα φάση διαχείρισης της κρίσης στην περιοχή.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου, το οποίο δημοσιεύθηκε αρχικά από το Al Jazeera και διαβιβάστηκε στο Reuters από δύο Παλαιστίνιους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις συνομιλίες, προβλέπει ότι την ασφάλεια στη Γάζα θα αναλάβει επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών, γνωστή ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG). Εκπρόσωπος της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του εγγράφου, χωρίς ωστόσο η οργάνωση να έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Κείμενο 12 σημείων

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο βασικά μέρη: ένα κείμενο 12 σημείων με τίτλο «Βήματα για την πλήρη εφαρμογή του συνολικού σχεδίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα» και ένα χρονοδιάγραμμα πέντε φάσεων, κατά το οποίο η Χαμάς θα παραδώσει τον οπλισμό της σταδιακά εντός οκτώ μηνών.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όλες οι ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων ομάδων όπως η Ισλαμική Τζιχάντ, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αφοπλισμού υπό την εποπτεία της NCAG. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η Γάζα θα διοικείται με βάση την αρχή “μία αρχή, ένας νόμος, ένα όπλο”, σύμφωνα με την οποία μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από την NCAG θα μπορούν να κατέχουν οπλισμό, ενώ όλες οι ένοπλες οργανώσεις θα παύσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες».

Η διαδικασία αφοπλισμού θα επιβλέπεται από ειδικό φορέα επαλήθευσης συλλογής όπλων, ο οποίος θα συγκροτηθεί από τον Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής απεσταλμένο του «Συμβουλίου Ειρήνης». Παράλληλα, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα επιτρέπεται μόνο σε περιοχές που θα έχουν χαρακτηριστεί αποστρατιωτικοποιημένες.

Καμία αναφορά σε «παλαιστινιακό κράτος» – Πώς εξελίσσονται οι φάσεις

Το κείμενο των 12 σημείων δεν περιλαμβάνει αναφορά στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε ότι η οργάνωση εξετάζει το περιεχόμενο του σχεδίου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη φάση, διάρκειας 15 ημερών, προβλέπει την ανάληψη του διοικητικού και επιχειρησιακού ελέγχου της Γάζας από την NCAG και την έναρξη προετοιμασίας για τη συλλογή όπλων.

Στη δεύτερη φάση, από την 16η έως την 60ή ημέρα, το Ισραήλ θα απομακρύνει βαριά οπλικά συστήματα από περιοχές υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων πυροβολικού και αρμάτων μάχης, ενώ θα αναπτυχθεί διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Η τρίτη φάση, από την 30ή έως την 90ή ημέρα, θεωρείται η πιο κρίσιμη, καθώς η Χαμάς θα παραδώσει όλο τον βαρύ οπλισμό και τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στην NCAG και θα επιτρέψει την καταστροφή όλων των σηράγγων, εκρηκτικών και στρατιωτικών υποδομών.

Κατά την τέταρτη φάση, από την 91η έως την 250ή ημέρα, οι αστυνομικές δυνάμεις της NCAG θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν τον υπόλοιπο οπλισμό, συμπεριλαμβανομένων πυροβόλων όπλων και τυφεκίων, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αρχίσουν σταδιακή αποχώρηση.

Η πέμπτη φάση περιγράφεται ως «τελική επαλήθευση» του αφοπλισμού και προβλέπει πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, με εξαίρεση παρουσία σε ζώνη ασφαλείας, καθώς και την έναρξη συνολικών έργων ανοικοδόμησης.

Η διαδικασία αφοπλισμού της Χαμάς παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις συνομιλίες, καθώς η οργάνωση έχει διαχρονικά απορρίψει εκκλήσεις για παράδοση των όπλων της, τα οποία εκτιμάται ότι βρίσκονται κυρίως αποθηκευμένα στο υπόγειο δίκτυο της Γάζας.

