Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Βανς, αναφέρθηκε στον πόλεμο κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια συνέντευξης και δήλωσε ότι, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων, ο Τραμπ σχεδιάζει να συνεχίσει τον πόλεμο «για λίγο ακόμα».

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό», είπε ο Βανς. «Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε [την ιρανική κυβέρνηση] και αυτός είναι ο σκοπός μας».

Ο Βανς παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αλλά είπε ότι θα μειωθούν σύντομα. «Φροντίζουμε τις υποθέσεις μας, θα φύγουμε από εκεί σύντομα και οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν».

JD Vance on Iran:



We are not interested in being in Iran a year down the road, two years down the road.



We are taking care of business, we are going to be out of there soon, and gas prices will come back down.



Source: @bennyjohnson — Clash Report (@clashreport) March 28, 2026

