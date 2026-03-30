Το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει η χώρα από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, ενώ επέμεινε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ούτε θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ιρανοί βουλευτές έχουν επίσης αναφερθεί στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει το Ιράν από τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα των χωρών να αναπτύσσουν, να διεξάγουν έρευνες, να παράγουν και να χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια εφόσον δεν επιδιώκουν να κατασκευάσουν πυρηνικά όπλα, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Ποιο είναι το όφελος να συμμετέχουμε σε μια συνθήκη στην οποία μέρη τα οποία εκφοβίζουν στο διεθνές επίπεδο, όχι μόνο δεν μας επιτρέπουν να ωφεληθούμε από τα δικαιώματα που παρέχει, αλλά επίσης επιτίθενται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις μας;», δήλωσε ο Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θα σέβεται τη συνθήκη όσο είναι μέλος της.

